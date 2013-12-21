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Izbeigta ražošana

SatinPerfectEpilators

HP6578/00

4

| (16) Atsauksmes

Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts

Epilatora SatinPerfect īpaši platā galviņa un strukturētie keramiskie diski vienā kustībā izrauj vairāk matiņu, nodrošinot izcilu epilāciju. Kurš gan nevēlas ādu bez matiņiem, kas saglabājas līdz pat četrām nedēļām?! Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts!

Skatīt visas priekšrocības

Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts

  • Luksusa depilācijas komplekts

  • Bezvadu

Līdz 40 minūtēm bezvadu epilācijas, ātra 1 stundas uzlāde

Līdz 40 minūtēm bezvadu epilācijas, ātra 1 stundas uzlāde

Ar šo bezvadu epilatoru epilāciju var veikt jebkurā vietā. Līdz pat 40 minūtes ilga bezvadu epilēšana, ātra uzlāde 1 stundas laikā.

Īpaši platā galviņa ar vienu kustību izrauj vairāk matiņu

Īpaši platā galviņa ar vienu kustību izrauj vairāk matiņu

Īpaši platā galviņa vienā kustībā satver un izrauj vairāk matiņu, nodrošinot ilglaicīgu un sevišķi gludu rezultātu dažu minūšu laikā

Vibrējošs masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu

Liegi vibrējošais masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.0

no 5

16

Atsauksmes

21/12/2013

Polska

Polska

Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"

Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6578/00 Epilator

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6578/00 Epilator

17/12/2013

Polska

Polska

Polecam zakup

Doskonale usuwa włoski, depilacja jest szybka i przyjemna :) jedyną rzeczą jaką bym zmieniła, to możliwość wyłączenia lampki, bo nie zawsze jest ona konieczna, ale czasami wręcz bezcenna. Kupiłabym go ponownie.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6578/00 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6578/00 Epilator

30/11/2013

Polska

Polska

Miałam wcześniej inne depilatiry, ale ten jest w porównaniu do pozostałych rewelacyjny.

Łatwa obsługa, bardzo ładny wygląd i faktycznie nogi są po nim gładkie i gładkie dość długo się utrzymują. Do tego jest podświetlany, co ułatwia usuwanie włosków.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6578/00 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6578/00 Epilator

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