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HP6578/00
Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts
Epilatora SatinPerfect īpaši platā galviņa un strukturētie keramiskie diski vienā kustībā izrauj vairāk matiņu, nodrošinot izcilu epilāciju. Kurš gan nevēlas ādu bez matiņiem, kas saglabājas līdz pat četrām nedēļām?! Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts!
Luksusa depilācijas komplekts
Bezvadu
Ar šo bezvadu epilatoru epilāciju var veikt jebkurā vietā. Līdz pat 40 minūtes ilga bezvadu epilēšana, ātra uzlāde 1 stundas laikā.
Īpaši platā galviņa vienā kustībā satver un izrauj vairāk matiņu, nodrošinot ilglaicīgu un sevišķi gludu rezultātu dažu minūšu laikā
Liegi vibrējošais masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu
4.0
no 5
16
Atsauksmes
EwelinaZ
21/12/2013
Polska
Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"
Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).
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nodaisy84
17/12/2013
Polska
Polecam zakup
Doskonale usuwa włoski, depilacja jest szybka i przyjemna :) jedyną rzeczą jaką bym zmieniła, to możliwość wyłączenia lampki, bo nie zawsze jest ona konieczna, ale czasami wręcz bezcenna. Kupiłabym go ponownie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6578/00 Epilator
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anja30
30/11/2013
Polska
Miałam wcześniej inne depilatiry, ale ten jest w porównaniu do pozostałych rewelacyjny.
Łatwa obsługa, bardzo ładny wygląd i faktycznie nogi są po nim gładkie i gładkie dość długo się utrzymują. Do tego jest podświetlany, co ułatwia usuwanie włosków.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6578/00 Epilator
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6578/00 Epilator