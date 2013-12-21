Jeżeli oczekujemy dokładnego golenia z długotrwałym efektem, depilator ten wymaga poświęcenia dłuższej chwili tzn. linie golenia należy powtórzyć około 2-3 razy, po czym efekt jest naprawdę bardzo zadowalający. Oczywiste jest też, iż należy przy tym być systematycznym. Dodatkowymi atutami są : designe, możliwość użytkowania bezprzewodowego - co wiąże się też z długo wytrzymałą bateria, możliwość blokowania depilatora, łatwość w myciu głowic itp. Chciałam też zaznaczyć, iż nie jest to mój pierwszy depilator. Jego poprzednikiem był model Philipsa i służył mi 10 lat i to nie żart - i wciąż działa :) Jednak zapragnęłam nowości :) Z tym modelem również liczę na tak długą współpracę :) Ktoś może pomyśleć - drogi, Drogie panie rozłóżcie to sobie na 10 lat i stwierdzicie, że sie naprawdę opłaca :) Pozdrawiam artystów, którzy go stworzyli :*