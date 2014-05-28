ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Go to promotion

Reģistrējies jaunumiem un laimē!

20

d

Dienas

09

h

Stundas

:

59

m

Minūtes

:

57

s

Sekundes

Uzzināt vairāk

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Iepakojuma fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

SatinPerfectEpilators

HP6581/00

4.8

| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Atklājiet savas ādas skaistumu

Philips SatinPerfect epilators ar SkinPerfect sistēmu izrauj pat smalkus un īsus matiņus, vienlaicīgi aizsargājot ādu. Mitrais un sausais režīms ērtai lietošanai dušā. Komplektā ietverts precīzais epilators sausai un mitrai epilācijai, skūšanas galviņa ar ķemmi un Smart Tweezers pincete.

Skatīt visas priekšrocības

Epilators ar Skin Perfect sistēmu

Atklājiet savas ādas skaistumu

  • Mitrai un sausai skūšanai

  • Deluxe sērija

Strukturēti keramiskie diski izrauj pat smalkus un īsus matiņus

Strukturēti keramiskie diski izrauj pat smalkus un īsus matiņus

Šim epilatoram ir strukturēti keramiskie diski, lai saudzīgi izrautu pat smalkus matiņus

Maigās izraušanas diski izrauj matiņus nestiepjot ādu.

Maigās izraušanas diski izrauj matiņus nestiepjot ādu.

Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas izrauj matiņus, nestiepjot ādu.

Piemērots mitrai un sausai izmantošanai lietošanai dušā un ārpus tās

Piemērots mitrai un sausai izmantošanai lietošanai dušā un ārpus tās

Piemērots sausai un mitrai lietošanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

Super produkt.Polecam wszystkim.

Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Depilator

09/03/2014

Polska

Polska

Super polecam!!

Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Depilator

26/10/2021

Україна

Україна

Дуже задоволена

Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Izmantošanas datums 2019-10-26

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Izmantošanas datums 2019-10-26

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.