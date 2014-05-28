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20
d
Dienas
09
h
Stundas
59
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Minūtes
57
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Atklājiet savas ādas skaistumu
Philips SatinPerfect epilators ar SkinPerfect sistēmu izrauj pat smalkus un īsus matiņus, vienlaicīgi aizsargājot ādu. Mitrais un sausais režīms ērtai lietošanai dušā. Komplektā ietverts precīzais epilators sausai un mitrai epilācijai, skūšanas galviņa ar ķemmi un Smart Tweezers pincete.
Mitrai un sausai skūšanai
Deluxe sērija
Šim epilatoram ir strukturēti keramiskie diski, lai saudzīgi izrautu pat smalkus matiņus
Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas izrauj matiņus, nestiepjot ādu.
Piemērots sausai un mitrai lietošanai.
4.8
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
jasmin80
28/05/2014
Polska
Super produkt.Polecam wszystkim.
Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Hubert83
09/03/2014
Polska
Super polecam!!
Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Depilator
ElenaKo52
26/10/2021
Україна
Дуже задоволена
Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Izmantošanas datums 2019-10-26
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Izmantošanas datums 2019-10-26