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Izbeigta ražošana

SatinelleEpilators

HP6609/01

Maksimāla saskare zīdaini gludai ādai

Pirmo reizi sāciet epilāciju ar šo jauno Philips sistēmu, kas pat visīsākos matiņus likvidē to saknē, nodrošinot gludu ādu nevis dienām, bet nedēļām ilgi. Iekļauts unikāls jauna lietotāja uzgaļu komplekts, kas palīdzēs sasniegt vislabākos rezultātus.

Skatīt visas priekšrocības

Izrauj īsākos matiņus, sniedzot lieliskus rezultātus

Maksimāla saskare zīdaini gludai ādai

  • Visam ķermenim

  • ar bikini trimmera uzgali

Optimāls uzsākšanas + masāža uzgalis efektīvai un maigai epilācijai

Optimāls uzsākšanas + masāža uzgalis efektīvai un maigai epilācijai

Lai saskare ar ādu visu laiku būtu maksimāla un vienlaikus āda pirms epilācijas tiktu atslābināta, šis kombinētais uzgalis novieto epilatoru optimālajā leņķī, kas nodrošina pastāvīgu, efektīvu matiņu izraušanu

Izmantojiet šo uzgali gludākai un saudzīgākai epilācijai

Izmantojiet šo uzgali gludākai un saudzīgākai epilācijai

Paceļ pat īsākos matiņus, lai epilācija būtu īpaši gluda, un vienlaikus atslābina ādu, lai matiņu izraušana notiktu saudzīgāk.

Jutības uzgalis jutīgai ādai

Jutības uzgalis jutīgai ādai

Īpaši izstrādāts jutīgākai ādai, dodot iespēju veikt saudzīgu epilāciju jutīgās zonās.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā