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Izbeigta ražošana
HP6609/01
Maksimāla saskare zīdaini gludai ādai
Pirmo reizi sāciet epilāciju ar šo jauno Philips sistēmu, kas pat visīsākos matiņus likvidē to saknē, nodrošinot gludu ādu nevis dienām, bet nedēļām ilgi. Iekļauts unikāls jauna lietotāja uzgaļu komplekts, kas palīdzēs sasniegt vislabākos rezultātus.
Visam ķermenim
ar bikini trimmera uzgali
Lai saskare ar ādu visu laiku būtu maksimāla un vienlaikus āda pirms epilācijas tiktu atslābināta, šis kombinētais uzgalis novieto epilatoru optimālajā leņķī, kas nodrošina pastāvīgu, efektīvu matiņu izraušanu
Paceļ pat īsākos matiņus, lai epilācija būtu īpaši gluda, un vienlaikus atslābina ādu, lai matiņu izraušana notiktu saudzīgāk.
Īpaši izstrādāts jutīgākai ādai, dodot iespēju veikt saudzīgu epilāciju jutīgās zonās.
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