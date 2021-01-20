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  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
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  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect

Izbeigta ražošana

DryCare AdvancedMatu fēns

HP8232/00

4.9
| (235) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
Aizsargājiet savus matus, vienlaikus iegūstot ātrus žāvēšanas rezultātus. Šim matu fēnam ir vairāki ātruma un temperatūras iestatījumi. Funkcijas ietver ThermoProtect ātrai žāvēšanai ar nemainīgu saudzējošu temperatūru un apstrādi ar joniem gludiem, mirdzošiem matiem.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

ar kuplinošo difuzoru un 14 mm ieveidošanas uzgali.

Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Jonu iedarbība

  • Apjomu palielinošs difuzors

ThermoProtect temperatūras iestatījums

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Šis 2200 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.

Seši pielāgojami ātruma un temperatūras iestatījumi nodrošina pilnu kontroli

Seši pielāgojami ātruma un temperatūras iestatījumi nodrošina pilnu kontroli

Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Seši dažādi iestatījumi nodrošina pilnīgu kontroli precīza un individuāla matu sakārtojuma izveidē.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

235

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3

20/01/2021

Latvija

Latvija

labs produkts

Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

11/12/2019

Latvija

Latvija

Lielisks produkts par pieejamu cenu

Mati pēc žāvēšanas kļust zīdaini, nav spuraini un nepūkojas. Var just, ka Jonizētājs labvēlīgi ietekmē matu izskatu. Patīkami temperatūras un ventilatora ātruma regulētāji, ērti turēt to rokās un tad, kad nepieciešams, ieslēgt vēsā gaisa režīmu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Plaukų džiovintuvas

Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 