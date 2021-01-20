30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
ThermoProtect Ionic
2200 W
Jonu iedarbība
Apjomu palielinošs difuzors
Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Šis 2200 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.
Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Seši dažādi iestatījumi nodrošina pilnīgu kontroli precīza un individuāla matu sakārtojuma izveidē.
4.9
no 5
235
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
sandra 45
20/01/2021
Latvija
labs produkts
Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
IngaTa
11/12/2019
Latvija
Lielisks produkts par pieejamu cenu
Mati pēc žāvēšanas kļust zīdaini, nav spuraini un nepūkojas. Var just, ka Jonizētājs labvēlīgi ietekmē matu izskatu. Patīkami temperatūras un ventilatora ātruma regulētāji, ērti turēt to rokās un tad, kad nepieciešams, ieslēgt vēsā gaisa režīmu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Plaukų džiovintuvas
Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)