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Izbeigta ražošana
ThermoProtect Ionic
2200 W
Jonu iedarbība
Masāžas difuzors
Šajā matu fēnā iemiesota mūsdienīgi, izsmalcināti dizaina risinājumi. Maigas, plūstošas kontūras un pagarinātas proporcijas neuzkrītoši pauž sievišķību, bet precīzās detaļas un augstas kvalitātes materiāli un apdare liecina par produkta lielisko veiktspēju.
Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Šis 2200 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.
4.9
no 5
355
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
kruk3
01/09/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo dobra suszarka
Skraca czas suszenia włosów (dyfuzor), idealna dla mnie temperatura, bardzo dobra jakość wykonania. Waga produktu mogłaby być odrobinę mniejsza. Z całą pewnością polecam.
Plusi
odpowiednia temperatura, jakość wykonania
Mīnusi
ciężar, głośność
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów
K_F_
07/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Wysoki komfort użytkowania
Dogodna regulacja zarówno temperatury jak i siły nadmuchu, przyjemne w dotyku dla skóry koncówki maujące dyfuzora.
Plusi
jak wyżej
Mīnusi
jeszcze nie stwierdzono
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów
Monikacz
30/09/2021
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ten produkt posiada super funkcje
Suszarka posiada funkcję ochrony włosów co przy moim częstym używaniu suszarki jest bardzo przydatne. Można sobie wybrać ciepłe czy ximne powietrze. Napewno moje włosy są w lepszej kondycji nie przy korzystaniu z wcześniejszych suszarek
Plusi
Możliwość regulacji prędkości powietrza, dwie nakładki w zestawie, funkcja jonizacji,możliwość wybrania zimnego powietrza
Mīnusi
Nie zauważyłam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8243/00 Suszarka KeraShine
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8243/00 Suszarka KeraShine
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)