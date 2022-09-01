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  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
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  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
  • Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect

Izbeigta ražošana

DryCare AdvancedMatu fēns

HP8233/00

4.9
| (355) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
Aizsargājiet savus matus, vienlaikus iegūstot ātrus žāvēšanas rezultātus. Šim matu fēnam ir vairāki ātruma un temperatūras iestatījumi. Funkcijas ietver ThermoProtect ātrai žāvēšanai ar nemainīgu saudzējošu temperatūru, apstrādi ar joniem un TurboBoost.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

ar dif., kas maigi masē gal. ādu, un 11 mm ieveid. uzg.

Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Jonu iedarbība

  • Masāžas difuzors

Elegants, sievišķīgs dizains, kas rada iespaidu par veiktspēju un kvalitāti

Elegants, sievišķīgs dizains, kas rada iespaidu par veiktspēju un kvalitāti

Šajā matu fēnā iemiesota mūsdienīgi, izsmalcināti dizaina risinājumi. Maigas, plūstošas kontūras un pagarinātas proporcijas neuzkrītoši pauž sievišķību, bet precīzās detaļas un augstas kvalitātes materiāli un apdare liecina par produkta lielisko veiktspēju.

ThermoProtect temperatūras iestatījums

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Šis 2200 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

355

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

01/09/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobra suszarka

Skraca czas suszenia włosów (dyfuzor), idealna dla mnie temperatura, bardzo dobra jakość wykonania. Waga produktu mogłaby być odrobinę mniejsza. Z całą pewnością polecam.

Plusi

odpowiednia temperatura, jakość wykonania

Mīnusi

ciężar, głośność

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów

07/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Wysoki komfort użytkowania

Dogodna regulacja zarówno temperatury jak i siły nadmuchu, przyjemne w dotyku dla skóry koncówki maujące dyfuzora.

Plusi

jak wyżej

Mīnusi

jeszcze nie stwierdzono

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów

30/09/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt posiada super funkcje

Suszarka posiada funkcję ochrony włosów co przy moim częstym używaniu suszarki jest bardzo przydatne. Można sobie wybrać ciepłe czy ximne powietrze. Napewno moje włosy są w lepszej kondycji nie przy korzystaniu z wcześniejszych suszarek

Plusi

Możliwość regulacji prędkości powietrza, dwie nakładki w zestawie, funkcja jonizacji,możliwość wybrania zimnego powietrza

Mīnusi

Nie zauważyłam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8243/00 Suszarka KeraShine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8243/00 Suszarka KeraShine

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 