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Izbeigta ražošana
2300 W
Jonu iedarbība
ar kuplinošo difuzoru
Keramisks pārklājums
Professionāla 2300 W jauda lieliskiem ieveidošanas rezultātiem
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
krolowakarolina
08/11/2022
Polska
Mocny strumień powietrza
Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Suszarka do włosów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Suszarka do włosów
Joana
20/10/2015
Polska
Bardzo dobra suszarka
Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Suszarka do włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Suszarka do włosów
Irina23
04/07/2019
Україна
Фен бомба
Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Hairdryer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Hairdryer
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)