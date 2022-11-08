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  • Ekspertu slepenais ierocis
  • Ekspertu slepenais ierocis
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  • Ekspertu slepenais ierocis

Izbeigta ražošana

Matu fēns

HP8250/00

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ekspertu slepenais ierocis
Jaunais un uzlabotais SalonDry Pro 2300. Šis Philips matu fēns ir par 20% vieglāks, un tam ir par 30% jaudīgāka gaisa plūsma
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

SalonDry Pro 2300 matu fēns

Ekspertu slepenais ierocis

  • 2300 W

  • Jonu iedarbība

  • ar kuplinošo difuzoru

  • Keramisks pārklājums

Professionāla 2300 W jauda lieliskiem ieveidošanas rezultātiem

Professionāla 2300 W jauda lieliskiem ieveidošanas rezultātiem

Professionāla 2300 W jauda lieliskiem ieveidošanas rezultātiem

6 pielāgojami ātruma un temperatūras iestatījumi

6 pielāgojami ātruma un temperatūras iestatījumi

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/11/2022

Polska

Polska

Mocny strumień powietrza

Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Suszarka do włosów

20/10/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra suszarka

Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Suszarka do włosów

04/07/2019

Україна

Україна

Фен бомба

Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Hairdryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8250/00 Hairdryer

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 