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  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
  • Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus

Izbeigta ražošana

DryCare PrestigeMatu fēns

HP8260/00

4.6
| (27) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus
Philips ProCare matu fēns aizsargā matus pret pārkaršanu, izmantojot mūsdienīgo EHD™ tehnoloģiju. Īpaši izveidotā gaisa izvade vienmērīgāk sadala karstumu uz matiem un novērš pārāk augstas temperatūras iedarbību uz matiem un galvas ādu.
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Preserve up to 95% of hair moisture1

Maksimāli saudzējošs matu fēns

Vēl lielāka aizsardzība — nodrošina veselīgus un mirdzošus matus

  • Vienmērīga karstuma sadale

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Apjomu palielinošs difuzors

Mazāka pārkarsēšana ar EHD tehnoloģiju

Mazāka pārkarsēšana ar EHD tehnoloģiju

Uzlabotā Philips EHD tehnoloģija nozīmē, ka fēnam ir unikāli konstruēta gaisa izvade, kas nodrošina, ka siltums vienmēr tiek izkliedēts ļoti vienmērīgi — pat augstā temperatūrā — un nepieļauj karstu punktu kaitīgo iedarbību. Tas nodrošina teicamu matu aizsardzību pret pārkarsēšanu un attiecīgi palīdz uzturēt matus veselus un mirdzošus.

Labākā žāvēšanas temperatūra — ThermoProtect temperatūra

Labākā žāvēšanas temperatūra — ThermoProtect temperatūra

Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

27

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

3
2

28/09/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

godne polecenia

Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

28/12/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetna suszarka

Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

20/11/2016

Polska

Polska

Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów

Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 