30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Vienmērīga karstuma sadale
2300 W
ThermoProtect Ionic
Apjomu palielinošs difuzors
Uzlabotā Philips EHD tehnoloģija nozīmē, ka fēnam ir unikāli konstruēta gaisa izvade, kas nodrošina, ka siltums vienmēr tiek izkliedēts ļoti vienmērīgi — pat augstā temperatūrā — un nepieļauj karstu punktu kaitīgo iedarbību. Tas nodrošina teicamu matu aizsardzību pret pārkarsēšanu un attiecīgi palīdz uzturēt matus veselus un mirdzošus.
Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.
4.6
no 5
27
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Ilonka01
28/09/2017
Polska
Verificēts pircējs
godne polecenia
Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
mmijal
28/12/2016
Polska
Verificēts pircējs
Świetna suszarka
Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
marciagr
20/11/2016
Polska
Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów
Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)