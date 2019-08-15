30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
MoistureProtect tehnoloģija
2300 W žāvēšanas jauda
Kopšana ar joniem mirdzošiem matiem
MoistureProtect tehnoloģija kontrolē un pielāgo temperatūru, lai uzlabotu spīdumu un saglabātu matu dabīgo mitruma līmeni. Aizsargā matus no pārkaršanas, vienmēr nodrošinot optimālu temperatūru. Mati būs skaisti un aizsargāti gan no iekšpuses, gan ārpuses.
Infrasarkano staru MoistureProtect sensors nepārtraukti uzrauga un pielāgo žāvēšanas temperatūru, lai tā atbilstu jūsu matu vajadzībām. Inteliģentais sensors mēra matu temperatūru, kamēr tos žāvējat, lai novērstu mitruma zudumu un kutikulu bojājumus. Saglabājot matu mitruma līmeni, tie būs mīkstāki, mirdzošāki un veselīgāki. Atkarībā no jūsu vajadzībām jūs varat ieslēgt un izslēgt sensoru.
Šim 2300 W profesionālajam matu fēnam ir seši ātruma un karstuma iestatījumi. Tā jauda, ātrums un tehnoloģijas padara matu žāvēšanu un veidošanu ātrāku, vienkāršāku un saudzīgāku.
4.8
no 5
698
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Eva7
15/08/2019
Latvija
Mati paliek zīdaini, spīdīgi, veselīgi.
Fēns ir ļoti labs. Mati paliek spīdīgi, gludi, veselīgi. Lietojot šo fēnu matu stāvoklis uzlabojās. Nav nepieciešams lietot papildus krēmus matu veidošanai.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns
Eva7774
24/07/2019
Latvija
Aizsargā matus
Lieliski aizsargā matus,tie ir gludi, neticami spīdīgi un veselīgi.Arī galvas masāžas rīks ir ļoti labs.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns
Katrinaz
30/04/2019
Latvija
Vislabākā lieta sieviešu dzīvē!
Izcils fēns, mani biezie mati izžuva teju 5/7 min laikā! Ierīcei karstuma regulātora indikators, kas neļauj matiem pārkarst. Mati pēc žāvēšanas ir mīksti un ļoti patīkami. Ir divi režīmi jaudai, spēcīgs, vidēji spēcīgs. Un 3 temperaturu režīmi- karsts , neitrāls un auksts. Dizains super sieviešķīgs, noteikti superīga davana katrai sievietei!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect matu fēns
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)