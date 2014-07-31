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Dienas
09
h
Stundas
10
m
Minūtes
56
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Viegla taisnošana un mirdzuma iegūšana
Īpaši izstrādātas ātrai un vieglai lietošanai, jaunā Essential Care matu taisnotāja garākās plāksnes ar jonu apstrādi ļauj iegūt taisnus un mirdzošus matus ātrāk, vienlaikus neradot matu bojājumus.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
Garākas plāksnes (100 mm)
210C profesionāla temperatūra
Keramiskās plāksnes
Garākām plāksnēm ir labāka saskare ar matiem, kas palīdz nodrošināt ideālus taisnošanas rezultātus īsā laikā.
Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot nevainojamu izskatu.
Matu taisnotājam ir īss uzsilšanas laiks – tas ir gatavs lietošanai 60 sekunžu laikā
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kacha
31/07/2014
Polska
polecam
prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care
Ania29
21/06/2014
Polska
Super
Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care
Izmantošanas datums 2018-11-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care
Izmantošanas datums 2018-11-18