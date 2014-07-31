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Izbeigta ražošana

Essential Care

HP8319/00

5

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Viegla taisnošana un mirdzuma iegūšana

Īpaši izstrādātas ātrai un vieglai lietošanai, jaunā Essential Care matu taisnotāja garākās plāksnes ar jonu apstrādi ļauj iegūt taisnus un mirdzošus matus ātrāk, vienlaikus neradot matu bojājumus.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

ar 100 mm garām plāksnēm

Viegla taisnošana un mirdzuma iegūšana

  • Garākas plāksnes (100 mm)

  • 210C profesionāla temperatūra

  • Keramiskās plāksnes

Garas plāksnes ātrai un vienkāršai taisnošanai

Garas plāksnes ātrai un vienkāršai taisnošanai

Garākām plāksnēm ir labāka saskare ar matiem, kas palīdz nodrošināt ideālus taisnošanas rezultātus īsā laikā.

Profesionāla 210°C temperatūra izcilam rezultātam

Profesionāla 210°C temperatūra izcilam rezultātam

Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot nevainojamu izskatu.

Īss uzsilšanas laiks, gatavs lietošanai pēc 60 sekundēm

Īss uzsilšanas laiks, gatavs lietošanai pēc 60 sekundēm

Matu taisnotājam ir īss uzsilšanas laiks – tas ir gatavs lietošanai 60 sekunžu laikā

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

31/07/2014

Polska

Polska

polecam

prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care

21/06/2014

Polska

Polska

Super

Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care

Izmantošanas datums 2018-11-18

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8319/00 Essential Care

Izmantošanas datums 2018-11-18

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.