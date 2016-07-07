ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati
  • Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati
  • Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati
  • Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati
  • Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati
  • Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati
  • Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati
  • Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati

Izbeigta ražošana

KeraShine matu taisnotājs

HP8348/00

4.7
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati
Ar jauno Philips KeraShine Ionic matu taisnotāju ar keramiskajām keratīna pārklājumu plāksnēm var izveidot taisnu matu sakārtojumu tieši kā vēlaties, un tas saudzē jūsu matus.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

keramika ar keratīna pārklājumu

Saudzīga taisnošana, zīdaini gludi mati

  • Care Edition

  • Jonu apstrāde

  • 230 °C

  • Keratīna keramiskais pārklājums

Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu

Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu

Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu labākai matu kopšanai

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Profesionāla 230°C temperatūra izcilam rezultātam

Profesionāla 230°C temperatūra izcilam rezultātam

Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot vēlamo izskatu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/07/2016

Polska

Polska

POLECAM!

Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Prostownica KeraShine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Prostownica KeraShine

30/09/2015

Polska

Polska

Uwielbiam i polecam !

Jestem mega zadowolona z tej prostownicy ! Jest w przystępnej cenie ! Włosy są idealnie proste w krótkim czasie, są lśniące i gładkie jak po wizycie u fryzjera polecam każdej dziewczynie z niesfornymi włosami ;)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Prostownica KeraShine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Prostownica KeraShine

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Žehlička na vlasy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Žehlička na vlasy

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 