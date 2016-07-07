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Izbeigta ražošana
Care Edition
Jonu apstrāde
230 °C
Keratīna keramiskais pārklājums
Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu labākai matu kopšanai
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot vēlamo izskatu.
4.7
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
lulu
07/07/2016
Polska
POLECAM!
Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Prostownica KeraShine
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Prostownica KeraShine
NatAnia
30/09/2015
Polska
Uwielbiam i polecam !
Jestem mega zadowolona z tej prostownicy ! Jest w przystępnej cenie ! Włosy są idealnie proste w krótkim czasie, są lśniące i gładkie jak po wizycie u fryzjera polecam każdej dziewczynie z niesfornymi włosami ;)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Prostownica KeraShine
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Prostownica KeraShine
Xyrina
28/02/2019
Česká republika
Skvělý výrobek
Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Žehlička na vlasy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8348/00 Žehlička na vlasy
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)