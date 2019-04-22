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  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
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  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu

Izbeigta ražošana

MoistureProtectMatu taisnotājs

HP8372/00

4.7
| (467) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Saglabājiet matu dabisko mitrumu
Sensora tehnoloģija aizsargā jūsu matu mitruma līdzsvaru. Sensors veic matu diagnostiku 30 reizes sekundē un pielāgo temperatūru, lai saglabātu dabisku mitrumu. Līdz 63% mitruma saglabāšana (mērījums pēc 1 gājiena 2013. gadā).
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Veselīgam mirdzumam

Saglabājiet matu dabisko mitrumu

  • MoistureProtect tehnoloģija

  • Jonu apstrāde

  • Kustīgas keramiskās plātnes

Perfekta mitruma aizsardzība ar novatorisku sensoru

Perfekta mitruma aizsardzība ar novatorisku sensoru

Sensors veic matu diagnostiku 30 reizes sekundē un pielāgo temperatūru, lai saglabātu matu dabisko mitrumu.

Novērš statisko elektrību, lai iegūtu gludus un mirdzošus matus, kas "nepūkojas"

Novērš statisko elektrību, lai iegūtu gludus un mirdzošus matus, kas "nepūkojas"

Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Lietojiet mazāku spiedienu uz matiem, lai samazinātu lūšanas risku

Lietojiet mazāku spiedienu uz matiem, lai samazinātu lūšanas risku

Kustīgās plātnes pārvietojas, lai pielāgotu spiedienu uz matiem. Tādējādi matu stiebri tiek aizsargāti pret bojājumiem un samazināts matu lūšanas risks.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

467

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

22/04/2019

Latvija

Latvija

Ļoti patika!

Taisnotājā esmu iemīlējusies no pirma acs skatiena! Nu tik skaists tas ir! Esmu traka ar matu taisnošanu, tāpēc uz sava taisnotāja vienmēr liku augstāko temperatūru (210). Šajā taisnotājā max temperatūra ir 200, bet šis gan ir par daudz, ņemu vai nu 190 vai 170. Lielisks rezultāts! Mati neizskatās pēc ledenem, bet kā ļoti dzīvi un veseli mati

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs

18/04/2019

Latvija

Latvija

Super jaudīgs

Jaudīgs taisnotājs, mati pēc taisnošanas ir pielīdzināmi kā pēc friziera apmeklējumi. Taisnotājs ātri uzsilst un kontrolē temperaturu. Plāksnes ļoti labi slīd neplēšot matus. Mati pēc taisnošanas ir ļoti gludi un paklausīgi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs

16/04/2019

Latvija

Latvija

Понравился!

Я осталась очень довольна выпрямителем. На выбор 3 варианта температур, которые не вредят волосам. Использовала все 3 температуры и ни разу волосы не висели как сосульки. Они были прямыми и живыми

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 