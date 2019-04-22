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MoistureProtect tehnoloģija
Jonu apstrāde
Kustīgas keramiskās plātnes
Sensors veic matu diagnostiku 30 reizes sekundē un pielāgo temperatūru, lai saglabātu matu dabisko mitrumu.
Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Kustīgās plātnes pārvietojas, lai pielāgotu spiedienu uz matiem. Tādējādi matu stiebri tiek aizsargāti pret bojājumiem un samazināts matu lūšanas risks.
Godalgas
4.7
no 5
467
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Viola
22/04/2019
Latvija
Ļoti patika!
Taisnotājā esmu iemīlējusies no pirma acs skatiena! Nu tik skaists tas ir! Esmu traka ar matu taisnošanu, tāpēc uz sava taisnotāja vienmēr liku augstāko temperatūru (210). Šajā taisnotājā max temperatūra ir 200, bet šis gan ir par daudz, ņemu vai nu 190 vai 170. Lielisks rezultāts! Mati neizskatās pēc ledenem, bet kā ļoti dzīvi un veseli mati
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs
Katrinaz
18/04/2019
Latvija
Super jaudīgs
Jaudīgs taisnotājs, mati pēc taisnošanas ir pielīdzināmi kā pēc friziera apmeklējumi. Taisnotājs ātri uzsilst un kontrolē temperaturu. Plāksnes ļoti labi slīd neplēšot matus. Mati pēc taisnošanas ir ļoti gludi un paklausīgi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs
Viola
16/04/2019
Latvija
Понравился!
Я осталась очень довольна выпрямителем. На выбор 3 варианта температур, которые не вредят волосам. Использовала все 3 температуры и ни разу волосы не висели как сосульки. Они были прямыми и живыми
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtect taisnotājs
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)