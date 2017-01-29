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Care Edition
25 mm cilindrs
130 - 200 C temperatūra
Keratīna keramiskais pārklājums
Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu labākai matu kopšanai
Ar 25 mm cilindra diametru varat bez liekas piepūles iegūt lielisku izskatu, ieveidojot dabiskas, brīvas lokas.
Reostata slēdzis ar 8 siltuma iestatījumiem (no 130 līdz 200°C) sniedz iespēju izvēlēties matu tipam atbilstošu temperatūru
4.9
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Krystyna11
29/01/2017
Polska
Naprawdę polecam ;)
Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)
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Rox27
02/07/2020
România
Verificēts pircējs
Super
Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8607/00 Ondulator KeraShine
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Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
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XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)