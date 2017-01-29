ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas
  • Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas
  • Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas
  • Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas
  • Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas
  • Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas
  • Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas
  • Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas

Izbeigta ražošana

KeraShine lokšķēres

HP8607/00

4.9
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas
Vēlaties pakļāvīgas matu cirtas, kas izskatās dabiskas, nebojā matus un nepadara tos sausus? Jaunajām KeraShine lokšķērēm ar 25 mm cilindru, kas paredzētas dabiska izskata cirtu veidošanai, ir aizsargājošs keratīna keramikas pārklājums un maināmi temperatūras iestatījumi.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

keramika ar keratīna pārklājumu

Saudzīga ieveidošana, dabīga izskata cirtas

  • Care Edition

  • 25 mm cilindrs

  • 130 - 200 C temperatūra

  • Keratīna keramiskais pārklājums

Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu

Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu

Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu labākai matu kopšanai

25 mm cilindrs dabisku loku ieveidošanai

25 mm cilindrs dabisku loku ieveidošanai

Ar 25 mm cilindra diametru varat bez liekas piepūles iegūt lielisku izskatu, ieveidojot dabiskas, brīvas lokas.

Reostata slēdzis un 8 temperatūras iestatījumi

Reostata slēdzis ar 8 siltuma iestatījumiem (no 130 līdz 200°C) sniedz iespēju izvēlēties matu tipam atbilstošu temperatūru

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/01/2017

Polska

Polska

Naprawdę polecam ;)

Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8607/00 Lokówka KeraShine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8607/00 Lokówka KeraShine

02/07/2020

România

România

Verificēts pircējs

Super

Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8607/00 Ondulator KeraShine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8607/00 Ondulator KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 