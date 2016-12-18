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Izbeigta ražošana
Veselīgu loku un viļņu ieveidošana bez raizēm
Vai vēlaties radīt dabiskas lokas un viļņus bez uztraukumiem par matu bojājumiem vai apdedzināšanos? Ieveidojiet matus bez rūpēm, pateicoties novatoriskajam Philips ProCare matu ieveidotājam.
Konusveida cilindrs (13-25 mm)
Mīksts samta pārklājums
150 - 200 C temperatūra
Curl Ready indikators
Mīksts cilindra pārklājums garantē drošu ieveidošanu bez apdegumu gūšanas riska. 96% sieviešu apgalvo, ka "Mīksts pārklājums garantē drošu ieveidošanu bez apdegumu riska". Pārbaude veikta ar 55 sievietēm.
Unikālais Curl Ready indikators informē, ka lokas ir gatavas, izdodot skaņas signālu. Šī novatoriskā funkcija ļauj iegūt brīnišķīgas lokas un cirtas un novērš matu pārkaršanu. Vienkārši izvēlieties vienu no trim ieveidošanas laikiem atkarībā no matu tipa un nospiediet pogu, pēc tam, kad matīti aptīti ap cilindru.
Iebūvēts LCD displejs ar matu tipa rādījumu sniedz iespēju izvēlēties atbilstošo ieveidošanas laiku jūsu matu tipam un novērst pārkaršanu.
4.8
no 5
27
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Iza35
18/12/2016
Polska
Polecam :)
ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)
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staraeda
31/05/2016
Polska
Idealna lokówka dla każdej pani
Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.
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angelusia
17/10/2014
Polska
Łatwa obsługa i wymarzona fryzura w parę minut !
Oto lokówka dzięki której codzienne wykonywanie fryzury jest dla mnie banalnie proste. Sprzęt sprawdza się fantastycznie, nie niszczy włosów lecz tworzy idealne loki. Nawet osoby dla których zwykle posługiwanie się tego typu wynalazkiem było trudnością, poradzą sobie całkowicie. Duży plus za wygląd i szereg funkcji ułatwiających obsługę :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa