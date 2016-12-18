Jestem w gronie szczęśliwców, którym dane było przetestować lokówkę PHILIPS ProCare HP8619. Zacznę od tego, iż sam wygląd lokówki daje do zrozumienia, iż mamy do czynienia z produktem profesjonalnym. Lokówka jest lekka, poręczna, ma elegancki ciemnofioletowy kolor i urokliwy guziczek imitujący kryształ:) Część, która się nagrzewa (wałek) – w przeciwieństwie do tradycyjnych lokówek – nie jest metalowa, lecz pokryta aksamitnym materiałem. Dzięki temu trudno się oparzyć, używając lokówki oraz przesuszyć czy przypalić włosy. Moim zdaniem to spora innowacja i ułatwienie dla użytkowniczek lokówki! Już nigdy więcej poparzonych dłoni ani przypalonych końcówek! Sama obsługa lokówki jest bardzo prosta i wystarczy przyswoić sobie zaledwie kilka podstawowych informacji. Po włączeniu lokówki – w zależności od rodzaju włosów (cienkie, średnio grube i grube) - należy wybrać temperaturę nagrzewania (zakres od 150 do 190 stopni Celsjusza) i czas utrwalania poszczególnych loków (5, 8 lub 10 sekund). Gdy lokówka się nagrzeje (trwa to kilkadziesiąt sekund) i wskaźnik przestanie „migać” – poszczególne pasma włosów nakręcamy na lokówkę i wtedy naciskamy guziczek, który zaczyna odliczać uprzednio wskazany czas utrwalania loków, na koniec sygnalizując jego upływ trzykrotnym sygnałem. Uważam, że to świetne rozwiązanie, gdyż nie musimy „na czuja” odkręcać loków – ryzykując, że może przesadziliśmy z czasem i mamy przypalone pasmo. Lokówka sama nam „mówi”, że już lok jest zrobiony. To, co mi się podoba jeszcze w lokówce to fakt, iż stożkowy kształt pozwala na uzyskanie naturalnie wyglądających, lekkich fal i loków („Hollywood curls”). Mi się bardzo ten efekt podoba i na głowę bije tzw. baranka:) Podsumowując – tym, co wyróżnia lokówkę Philips ProCare od innych lokówek to wałek z powłoką, dzięki której niemożliwym prawie jest się oparzyć lub przypalić włosy oraz sygnalizator utrwalenia loków. Nie muszę się martwić o to, czy nie trzymam za długo pasma na lokówce, gdyż ona sama mi mówi „już koniec” :) Podoba mi się również to, iż obsługa jest naprawdę bardzo prosta i intuicyjna. Lokówka Pilips ProCare to naprawdę dobry, innowacyjny produkt i jestem z niego BARDZO zadowolona!