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  • Detalizēts produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

ProCareKonusveida lokšķēres

HP8619/00

4.8

| (27) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Veselīgu loku un viļņu ieveidošana bez raizēm

Vai vēlaties radīt dabiskas lokas un viļņus bez uztraukumiem par matu bojājumiem vai apdedzināšanos? Ieveidojiet matus bez rūpēm, pateicoties novatoriskajam Philips ProCare matu ieveidotājam.

Skatīt visas priekšrocības

Veselīgu loku un viļņu ieveidošana bez raizēm

  • Konusveida cilindrs (13-25 mm)

  • Mīksts samta pārklājums

  • 150 - 200 C temperatūra

  • Curl Ready indikators

Mīksts pārklājums, lai izvairītos no roku un matu apdedzināšanas.

Mīksts pārklājums, lai izvairītos no roku un matu apdedzināšanas.

Mīksts cilindra pārklājums garantē drošu ieveidošanu bez apdegumu gūšanas riska. 96% sieviešu apgalvo, ka "Mīksts pārklājums garantē drošu ieveidošanu bez apdegumu riska". Pārbaude veikta ar 55 sievietēm.

Unikālais indikators informē, kad lokas ir gatavas.

Unikālais indikators informē, kad lokas ir gatavas.

Unikālais Curl Ready indikators informē, ka lokas ir gatavas, izdodot skaņas signālu. Šī novatoriskā funkcija ļauj iegūt brīnišķīgas lokas un cirtas un novērš matu pārkaršanu. Vienkārši izvēlieties vienu no trim ieveidošanas laikiem atkarībā no matu tipa un nospiediet pogu, pēc tam, kad matīti aptīti ap cilindru.

Digitāli temperatūras iestatījumi atbilstoši jūsu matu tipam.

Digitāli temperatūras iestatījumi atbilstoši jūsu matu tipam.

Iebūvēts LCD displejs ar matu tipa rādījumu sniedz iespēju izvēlēties atbilstošo ieveidošanas laiku jūsu matu tipam un novērst pārkaršanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

27

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

18/12/2016

Polska

Polska

Polecam :)

ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

31/05/2016

Polska

Polska

Idealna lokówka dla każdej pani

Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

17/10/2014

Polska

Polska

Łatwa obsługa i wymarzona fryzura w parę minut !

Oto lokówka dzięki której codzienne wykonywanie fryzury jest dla mnie banalnie proste. Sprzęt sprawdza się fantastycznie, nie niszczy włosów lecz tworzy idealne loki. Nawet osoby dla których zwykle posługiwanie się tego typu wynalazkiem było trudnością, poradzą sobie całkowicie. Duży plus za wygląd i szereg funkcji ułatwiających obsługę :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

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