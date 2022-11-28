30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
4 uzgaļi
Jonu iedarbība
ThermoProtect temperatūra
Air Styler ar 800 W gaisa plūsmu saudzīgai matu žāvēšanai un ieveidošanai. Katru dienu iegūstiet rezultātus kā pēc salona apmeklējuma.
Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.
Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
4.7
no 5
389
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Laimingas tetis
28/11/2022
Lietuva
Nuostabus efektas
Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.
Plusi
Puikiai purena, glotnina
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Sniega
28/11/2022
Lietuva
Super!
Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Pumpurėlis1
28/11/2022
Lietuva
Lengvas ir patogus
Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)