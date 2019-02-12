30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Keratīna keramiskais pārklājums
Jonu apstrāde
800W
3 uzgaļi
Kad esat izžāvējis matus par 80%, ievietojiet matu šķipsnu loku veidošanas uzgaļa atverē. Pēc pieskaršanās pogai jūsu matu šķipsna tiek iesūkta veidošanas nodalījumā, kur tiek izžāvēta un ieveidota. Ārā varat izvilkt spīdīgu loku, kas piešķir burvīgu, dabisku izskatu.
50 mm termiskā suka ir ideāls rīks, lai uzlabotu kuplumu, matu struktūru un mirdzumu. Izmantojiet uz gandrīz sausiem matiem, lai izveidotu frizētavas līmeņa matu sakārtojumu.
Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši un gludi mati, kas "nepūkojas".
4.3
no 5
20
Atsauksmes
84%
ieteica šo produktu
Ewelina987
12/02/2019
Polska
Verificēts pircējs
Produkt godny polecenia
Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Danuta78
06/07/2017
Polska
Verificēts pircējs
Polecam produkt w 100 procentach.
Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
jogintiger
16/02/2017
Polska
Rewelacyjna suszarko-lokówka
Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)