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  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
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  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
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  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
  • Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu

Izbeigta ražošana

StyleCareAutomātiski pagriežams matu veidotājs

HP8668/00

4.3
| (20) Atsauksmes | 84% ieteica šo produktu
Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu
Jaunais automātiskās rotācijas Airstyler ir aprīkots ar unikālu lokošanas uzgali mīkstām lokām un viļņiem, ar apaļu suku kupla izskata iegūšanai un uzgali saudzīgai žāvēšanai. Saudzējoša žāvēšanas un ieveidošanas pieredze.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

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Mīkstas lokas, viļņi un kuplums ar automātisko gaisa lokošanu

  • Keratīna keramiskais pārklājums

  • Jonu apstrāde

  • 800W

  • 3 uzgaļi

Automātisks loku veidošanas uzgalis rada viļņus un mīkstas lokas

Automātisks loku veidošanas uzgalis rada viļņus un mīkstas lokas

Kad esat izžāvējis matus par 80%, ievietojiet matu šķipsnu loku veidošanas uzgaļa atverē. Pēc pieskaršanās pogai jūsu matu šķipsna tiek iesūkta veidošanas nodalījumā, kur tiek izžāvēta un ieveidota. Ārā varat izvilkt spīdīgu loku, kas piešķir burvīgu, dabisku izskatu.

50 mm apaļā ķemme uzlabo kuplumu un matu kritumu

50 mm apaļā ķemme uzlabo kuplumu un matu kritumu

50 mm termiskā suka ir ideāls rīks, lai uzlabotu kuplumu, matu struktūru un mirdzumu. Izmantojiet uz gandrīz sausiem matiem, lai izveidotu frizētavas līmeņa matu sakārtojumu.

Novērš statisko elektrību, lai iegūtu gludus un mirdzošus matus, kas "nepūkojas"

Novērš statisko elektrību, lai iegūtu gludus un mirdzošus matus, kas "nepūkojas"

Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši un gludi mati, kas "nepūkojas".

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

20

Atsauksmes

84%

ieteica šo produktu

12/02/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt godny polecenia

Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

06/07/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam produkt w 100 procentach.

Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

16/02/2017

Polska

Polska

Rewelacyjna suszarko-lokówka

Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 