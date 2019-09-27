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Izbeigta ražošana
Cirtu daudzveidība, nepārtraukta kopšana
Lokas ir mūžīgas un vienmēr tādas būs! Philips Multi-Curler palīdz jums izveidot dažādas loku variācijas: no stingrām un atsperīgām līdz viļņainām un brīvām. Eksperimentējiet ar savām lokām, vienlaikus kopjot matus.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
4 ieveidošanas uzgaļi
190 C temperatūra
Keramisks pārklājums
Philips Multi-curler komplektā ietverts: 16 mm veidošanas uzgalis sprogām; sukas uzmava 16 mm uzgalim papildu apjomam; 22 mm veidošanas uzgalis un spirālveida sukas uzmava lielām lokām un brīnišķīgiem viļņiem.
Keramisks pārklājums labākai matu kopšanai.
190°C ieveidošanas temperatūra garantē ilgstoši noturīgu rezultātu, samazinot matu bojājuma risku.
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5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8696/00 Többfunkciós hajformázó