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  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
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  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
  • Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai

Prestige ProMatu fēns

HPS920/00

4.8
| (275) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai
Philips matu fēns Prestige Pro nodrošina 2300 W jaudu, tam ir profesionāla līmeņa maiņstrāvas motors, ar kura palīdzību tiek sasniegti 170 km/h*, kas ir par 50 % ātrāk**. Unikālais Style&Protect uzgalis ļauj jums profesionāli veidot matus, tos nepārkarsējot.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Radīts ātrai un profesionālai matu žāvēšanai un veidošanai

  • 2300 W žāvēšanas jauda

  • Jaudīgs AC motors

  • Liels gaisa ātrums līdz 170 km/h*

  • Style & Protect uzgalis

Ātra žāvēšana, jaudīgs AC motors

Ātra žāvēšana, jaudīgs AC motors

Šim profesionālajam matu fēnam ir augstas veiktspējas maiņstrāvas motors, kas spēj sasniegt gaisa ātrumu līdz pat 170 km/h*, kas ir par 50 % ātrāk**. Tas ir izstrādāts profesionālu un efektīvu rezultātu sasniegšanai.

2300 W jauda ātrai žāvēšanai

2300 W jauda ātrai žāvēšanai

Šis 2300 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.

Kopšana ar joniem, lai iegūtu gludus un mirdzošus matus, kas "nepūkojas"

Kopšana ar joniem, lai iegūtu gludus un mirdzošus matus, kas "nepūkojas"

Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

275

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

29/09/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Phillips matu fēns

Ļoti labs matu fēns, neskatoties uz to ka ir mazliet smagāks, kā ierasti citi, savas funkcijas pilna un es teiktu produkts ir vienreizējs!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns

25/01/2016

Latvija

Latvija

Ātrums

Maniem garajiem, biezajiem matiem šis fēns ir kā ātrs risinājums no rītiem 10 minūšu laika tikt pie sausiem matiem!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geras ir igai naudotas

Funkcionalus ir patikimas daiktas. Puikiai veikia Naudojau apie 5 metus, kol pamaciau, kad nuo mano pastovaus pakavimo i krepsi, nutryniau maitinimo laido dali. Tada sena dziovintuva ismeciau, o nauja jau kabinu ant aseles. Tureciau naudoti ilgiau.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/00 Plaukų džiovintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/00 Plaukų džiovintuvas

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Testēts ar 6 mm uzgali pie 2. ātruma un 2. karstuma iestatījuma

  2. salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli HP4997