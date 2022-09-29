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2300 W žāvēšanas jauda
Jaudīgs AC motors
Liels gaisa ātrums līdz 170 km/h*
Style & Protect uzgalis
Šim profesionālajam matu fēnam ir augstas veiktspējas maiņstrāvas motors, kas spēj sasniegt gaisa ātrumu līdz pat 170 km/h*, kas ir par 50 % ātrāk**. Tas ir izstrādāts profesionālu un efektīvu rezultātu sasniegšanai.
Šis 2300 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.
Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Godalgas
4.8
no 5
275
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Lewisa
29/09/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Phillips matu fēns
Ļoti labs matu fēns, neskatoties uz to ka ir mazliet smagāks, kā ierasti citi, savas funkcijas pilna un es teiktu produkts ir vienreizējs!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns
Elīna
25/01/2016
Latvija
Ātrums
Maniem garajiem, biezajiem matiem šis fēns ir kā ātrs risinājums no rītiem 10 minūšu laika tikt pie sausiem matiem!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns
Darius65
15/07/2019
Lietuva
Geras ir igai naudotas
Funkcionalus ir patikimas daiktas. Puikiai veikia Naudojau apie 5 metus, kol pamaciau, kad nuo mano pastovaus pakavimo i krepsi, nutryniau maitinimo laido dali. Tada sena dziovintuva ismeciau, o nauja jau kabinu ant aseles. Tureciau naudoti ilgiau.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/00 Plaukų džiovintuvas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS920/00 Plaukų džiovintuvas
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Testēts ar 6 mm uzgali pie 2. ātruma un 2. karstuma iestatījuma
salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli HP4997