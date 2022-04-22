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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Titāna kustīgās plātnes
Precīza kontrole 230 C
Kopšana ar joniem mirdzošiem matiem
10 sek. uzsilšanas laiks
Profesionālas plātnes ar titāna pārklājumu izcilai siltumvadītspējai. Šis augstvērtīgais plātņu materiāls ir izturīgs un ātri vada siltumu, nodrošinot ātru un gludu taisnošanu.
Kustīgās plāksnes pārvietojas, ja taisnošanas laikā uz tām tiek izdarīts pārāk liels spiediens. Tādējādi tiek aizsargāti matu stiebri un novērsta vispārēja matu lūšana.
Garākām 100 mm plātnēm ir labāka saskarsme ar matiem, lai palīdzētu jums sasniegt perfektus taisnošanas rezultātus vieglāk un ātrāk.
4.8
no 5
148
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
SaFanta
22/04/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labs matu taisnotāns!
Neplēš matus, ļoti ātri uzkarst līdz lietošanas temperatūrai. Mati kļūst zīdaini, mīksti. Iegādājos to jau otro reizi, jo pirmais nejauši tika sadauzīts. Labs pirkums!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
Linda600
05/02/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labs
Mati nepaliek pūkaini un netiek dedzināti. Fantastisks rezultāts
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
SinKo
12/01/2018
Latvija
Lielisks taisnotājs
Pēc mēneša lietošanas esmu sajūsmā, ērts, praktisks lietošanā un ļoti labi iztaisno matus.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)