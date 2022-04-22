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  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
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  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
  • Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm

Izbeigta ražošana

Prestige ProMatu taisnotājs

HPS930/00

4.8
| (148) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm
Philips matu taisnotājs Prestige Pro nodrošina ātru, profesionālu rezultātu, pateicoties kustīgām titāna plātnēm. Tā kā taisnotājs uzsilst tikai 10 sekundēs, jūs tūlīt varat sākt veidot matus un izbaudīt optimālu vadību ar digitāliem temperatūras iestatījumiem.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Profesionāla matu taisnošana ar titāna plātnēm

  • Titāna kustīgās plātnes

  • Precīza kontrole 230 C

  • Kopšana ar joniem mirdzošiem matiem

  • 10 sek. uzsilšanas laiks

Plāksnes ar titāna pārklājumu ātrai un gludai taisnošanai

Plāksnes ar titāna pārklājumu ātrai un gludai taisnošanai

Profesionālas plātnes ar titāna pārklājumu izcilai siltumvadītspējai. Šis augstvērtīgais plātņu materiāls ir izturīgs un ātri vada siltumu, nodrošinot ātru un gludu taisnošanu.

Novērsiet matu lūšanu ar kustīgajām plāksnēm

Novērsiet matu lūšanu ar kustīgajām plāksnēm

Kustīgās plāksnes pārvietojas, ja taisnošanas laikā uz tām tiek izdarīts pārāk liels spiediens. Tādējādi tiek aizsargāti matu stiebri un novērsta vispārēja matu lūšana.

100 mm garas plātnes ātrai un vienkāršai taisnošanai

100 mm garas plātnes ātrai un vienkāršai taisnošanai

Garākām 100 mm plātnēm ir labāka saskarsme ar matiem, lai palīdzētu jums sasniegt perfektus taisnošanas rezultātus vieglāk un ātrāk.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

148

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

22/04/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labs matu taisnotāns!

Neplēš matus, ļoti ātri uzkarst līdz lietošanas temperatūrai. Mati kļūst zīdaini, mīksti. Iegādājos to jau otro reizi, jo pirmais nejauši tika sadauzīts. Labs pirkums!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

05/02/2021

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labs

Mati nepaliek pūkaini un netiek dedzināti. Fantastisks rezultāts

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

12/01/2018

Latvija

Latvija

Lielisks taisnotājs

Pēc mēneša lietošanas esmu sajūsmā, ērts, praktisks lietošanā un ļoti labi iztaisno matus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 