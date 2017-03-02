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Izbeigta ražošana
Titāna keramiskais cilindrs
Motors bez sukas
3 siltuma un 3 taimera iestatījumi
Salona klases ieveidošanas rezultāti
Philips ProCare automātiskās lokšķēres uzritina matus uz uzkarsētā cilindra un vienmēr izveido perfektas lokas.
Profesionāla līmeņa pagriežams titāna cilindrs ātrai ieveidošanai, gludai slīdāmībai un mirdzošiem matiem. Cilindra titāna keramiskais pārklājums apvieno izcilu siltuma vadītspēju ar gludu virsmu, lai izveidotu perfektas lokas.
Izturīga profesionāla līmeņa motors loku izveidei dažādos virzienos. Izmantojiet, lai iegūtu perfekti vienādas lokas kreisajā un labajā pusē simetriskam izskatam. Vai arī izmantojiet automātisko loku funkciju dažādiem loku virzieniem pilnībā dabiskam izskatam.
Godalgas
4.7
no 5
115
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
8MUA8
02/03/2017
Latvija
Dabīgs un ātrs rezultāts
Šķiet, ka šis lokotājs ir saudzīgāks pret matiem. Patīk izķemmēt matus pēc lokošanas - tie ir viļņaini, kupli un spīdīgi. Bet esiet uzmanīgas! Kārtīgi izķemmējiet loku un pārliecināties, ka tā ir gluda nevis izspūrusi, pirms ievietot lokotājā. Citādi var ieraut matus, kas galīgi nav patīkami
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres
Ķurbīte
28/12/2015
Latvija
Superīgs palīgs aizņemtām sievietēm
Randiņš pēc 40 min un mati kā tikko no gultas izkāpušai? Ar šo mazo palīgu paspēsi gan uzkrāsoties, gan matus ieveidot. Sievietes, kas apsver iespēju iegādāties lokšķēres- apsveriet vienu klasi labāku tehniku! Ātra, ērta lietošana. Lokas nav jāuztin! To izdara pats lokotājs. Vienīgās divas lietas, kas jādara- jātur pašai lokotājs un matu šķipsna jāieliek iekš Philips ProCare Auto Curler. Loka ir gatava aptuveni 12 sekundēs. Tādēļ atkarībā no matu daudzuma- salona cienīgu frizūru var iegūt apm. 15 minūtēs. Nav iespējas apdedzināties; Ātra uzsilšana; Simetriskas lokas- 3 dažādas lokas izvēlē. Automātiskā izslēgšanās, ja ierauj kādu lieku matu; Kas varētu atbaidīt? Ja matu šķipsna nav kārtīgi ievietota, iespēja matiem sapiņķerēties. Kas nav sāpīgi, bet pēc automātiskās izslēgšanās- matus var izņemt, bez sāpēm. Vēl kas? Iespējams cena. Vidusmēra lietotājam var likties augsta. Tomēr - izlaižot 5 friziera apmeklējumus- lokotājs ir atmaksājies! Philips ProCare Auto Curler NAV lokšķēres! Tas ir kaut kas praktiskāks un ērtāks. Īpaši tādai slinķītei pie matu veidošanas. Personīgi es, apsveru Philips ProCare Auto Curler
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres
Laura
22/12/2015
Latvija
Ērtii, viegli, ātri!
Man bija lieliska iespēja, izmēģinat Philips matu lokotāju. Nu ko varu teikt, tas ir lielisks izgudrojums!! Iepriekšs biju matus lokojusi, ar klasiskajām lokšķērēm - grūti, sarežģīti, katra loka savādāka, un rokas apdedzinātas, bet tā nu tas ir. Pozitīvais šai uzparihtei – pirksti noteikti neapdedzināsies. Lokojot matus, protams, sākumā jāpiešaujas, ielikt pareizo šķipsnas biezumu, lai loka sanāktu lieliska. Kamēr vēl neesmu pieradusi, matu lokošana man paņēma 25min, nav slikti :) , piešaujoties to noteikti vari izdarīt ātrāk. Lokas izskatījas ļoti labi un divas dienas nebija jādomā par matu veidošanu. (gadījās man divas neveiklas reizes, kad mistiskā kārtā ieravu divas šķipsnas, pati īsti nesapratu, kā, bet domāju, ka tas bija mans neveiklums. Lokot izmantoju lielāko karstumu un lielāko loku veidošanas laiku, tas man patika viss labāk, jo lokas bija noturīgas un skaistas. Šī noteikti ir lieta, kuru jāiekļauj Ziemassvētku dāvanu sarakstā.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)