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  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
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  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
  • Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam

Izbeigta ražošana

ProCare Auto CurlerAutomātiskais lokveidis

HPS940/00

4.7
| (115) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

1 godalga

Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam
Philips ProCare automātiskais ieveidotājs automātiski izveido nemainīgi izcilas lokas. Profesionāla līmeņa motors bez sukas un titāna keramiskais cilindrs automātiski sarullē, uzkarsē un ieveido matus, lai vienmēr iegūtu perfektas lokas.
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ar motoru bez sukas un titāna keramisko cilindru

Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam

  • Titāna keramiskais cilindrs

  • Motors bez sukas

  • 3 siltuma un 3 taimera iestatījumi

  • Salona klases ieveidošanas rezultāti

Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam

Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam

Philips ProCare automātiskās lokšķēres uzritina matus uz uzkarsētā cilindra un vienmēr izveido perfektas lokas.

Titāna keramiskais cilindrs

Titāna keramiskais cilindrs

Profesionāla līmeņa pagriežams titāna cilindrs ātrai ieveidošanai, gludai slīdāmībai un mirdzošiem matiem. Cilindra titāna keramiskais pārklājums apvieno izcilu siltuma vadītspēju ar gludu virsmu, lai izveidotu perfektas lokas.

Profesionāla līmeņa motors bez sukas

Profesionāla līmeņa motors bez sukas

Izturīga profesionāla līmeņa motors loku izveidei dažādos virzienos. Izmantojiet, lai iegūtu perfekti vienādas lokas kreisajā un labajā pusē simetriskam izskatam. Vai arī izmantojiet automātisko loku funkciju dažādiem loku virzieniem pilnībā dabiskam izskatam.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • Award image AWARD-612378

Atsauksmes

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4.7

no 5

115

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

02/03/2017

Latvija

Latvija

Dabīgs un ātrs rezultāts

Šķiet, ka šis lokotājs ir saudzīgāks pret matiem. Patīk izķemmēt matus pēc lokošanas - tie ir viļņaini, kupli un spīdīgi. Bet esiet uzmanīgas! Kārtīgi izķemmējiet loku un pārliecināties, ka tā ir gluda nevis izspūrusi, pirms ievietot lokotājā. Citādi var ieraut matus, kas galīgi nav patīkami

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

28/12/2015

Latvija

Latvija

Superīgs palīgs aizņemtām sievietēm

Randiņš pēc 40 min un mati kā tikko no gultas izkāpušai? Ar šo mazo palīgu paspēsi gan uzkrāsoties, gan matus ieveidot. Sievietes, kas apsver iespēju iegādāties lokšķēres- apsveriet vienu klasi labāku tehniku! Ātra, ērta lietošana.  Lokas nav jāuztin! To izdara pats lokotājs.  Vienīgās divas lietas, kas jādara- jātur pašai lokotājs un matu šķipsna jāieliek iekš Philips ProCare Auto Curler. Loka ir gatava aptuveni 12 sekundēs. Tādēļ atkarībā no matu daudzuma- salona cienīgu frizūru var iegūt apm. 15 minūtēs.  Nav iespējas apdedzināties; Ātra uzsilšana; Simetriskas lokas- 3 dažādas lokas izvēlē. Automātiskā izslēgšanās, ja ierauj kādu lieku matu; Kas varētu atbaidīt? Ja matu šķipsna nav kārtīgi ievietota, iespēja matiem sapiņķerēties. Kas nav sāpīgi, bet pēc automātiskās izslēgšanās- matus var izņemt, bez sāpēm. Vēl kas? Iespējams cena. Vidusmēra lietotājam var likties augsta. Tomēr - izlaižot 5 friziera apmeklējumus- lokotājs ir atmaksājies! Philips ProCare Auto Curler NAV lokšķēres! Tas ir kaut kas praktiskāks un ērtāks. Īpaši tādai slinķītei pie matu veidošanas.  Personīgi es, apsveru Philips ProCare Auto Curler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

22/12/2015

Latvija

Latvija

Ērtii, viegli, ātri!

Man bija lieliska iespēja, izmēģinat Philips matu lokotāju. Nu ko varu teikt, tas ir lielisks izgudrojums!! Iepriekšs biju matus lokojusi, ar klasiskajām lokšķērēm - grūti, sarežģīti, katra loka savādāka, un rokas apdedzinātas, bet tā nu tas ir. Pozitīvais šai uzparihtei – pirksti noteikti neapdedzināsies. Lokojot matus, protams, sākumā jāpiešaujas, ielikt pareizo šķipsnas biezumu, lai loka sanāktu lieliska. Kamēr vēl neesmu pieradusi, matu lokošana man paņēma 25min, nav slikti :) , piešaujoties to noteikti vari izdarīt ātrāk. Lokas izskatījas ļoti labi un divas dienas nebija jādomā par matu veidošanu. (gadījās man divas neveiklas reizes, kad mistiskā kārtā ieravu divas šķipsnas, pati īsti nesapratu, kā, bet domāju, ka tas bija mans neveiklums. Lokot izmantoju lielāko karstumu un lielāko loku veidošanas laiku, tas man patika viss labāk, jo lokas bija noturīgas un skaistas. Šī noteikti ir lieta, kuru jāiekļauj Ziemassvētku dāvanu sarakstā.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 