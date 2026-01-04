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skuvekļa galviņas
Izbeigta ražošana
HQ177/40
Lift & Cut
Trīs galviņas
Dubulta asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
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