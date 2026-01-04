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Izbeigta ražošana

skuvekļa galviņas

HQ177/40

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Lai Philips skuveklis nezaudētu savu kvalitāti, nomainiet skūšanas galviņas ik pēc 2 gadiem.
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Ass un gluds

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  • Lift & Cut

  • Trīs galviņas

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Dubulta asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Gludākai skūšanai un mazākam ādas kairinājumam

Tehniskā specifikācija

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.