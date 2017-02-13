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Izbeigta ražošana

skuvekļa galviņas

HQ4

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Saglabājiet gludu skuvumu
Gada laikā skuvekļa asmens veic ceļu, kas līdzvērtīgs Everesta augstumam... 49 reizes! Pēc šāda darba pat labākie materiāli var zaudēt kvalitāti. Saglabājiet skuvekļa labāko veiktspēju, ik pēc 2 gadiem mainot skūšanas galviņas.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skūšanās galviņas

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  • CloseCut

  • Trīs galviņas

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Microgroove ātrākai un gludākai skūšanai

Microgroove ātrākai un gludākai skūšanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/02/2017

Magyarország

Magyarország

KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!

Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ4 körkések

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ4 körkések

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