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CloseCut
Trīs galviņas
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Tad11
13/02/2017
Magyarország
KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!
Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ4 körkések
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ4 körkések