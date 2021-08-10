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HQ56/50
CloseCut
Piemērots HQ900 sērijai
Piemērots HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
CloseCut asmeņi ir precīzi izstrādāti, lai nodrošinātu gludu skuvumu katru reizi. Izturīgie pašasinošie asmeņi nenodilst, nodrošinot efektīvu un ātru skūšanos.
3.0
no 5
2
Atsauksmes
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Verificēts pircējs
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Plusi
Kiváló
Mīnusi
Nem tudok
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ56/50 Körkések
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Plusi
Brak
Mīnusi
Nie golą
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ56/50 głowice golące
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ56/50 głowice golące