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  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
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  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu

Izbeigta ražošana

skuvekļa galviņas

HQ56/50

3
| (2) Atsauksmes
Saglabājiet gludu skuvumu
Divu gadu laikā skuvekļa galviņas uz jūsu sejas nogriež 9 miljonus matiņu. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100% sniegumu.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Saglabājiet gludu skuvumu

  • CloseCut

  • Piemērots HQ900 sērijai

  • Piemērots HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Noskuj par visīsākos matiņus

CloseCut asmeņi, izturīgi un pašasinoši gludam skuvumam

CloseCut asmeņi, izturīgi un pašasinoši gludam skuvumam

CloseCut asmeņi ir precīzi izstrādāti, lai nodrošinātu gludu skuvumu katru reizi. Izturīgie pašasinošie asmeņi nenodilst, nodrošinot efektīvu un ātru skūšanos.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.0

no 5

2

Atsauksmes

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Plusi

Kiváló

Mīnusi

Nem tudok

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ56/50 Körkések

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Plusi

Brak

Mīnusi

Nie golą

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ56/50 głowice golące

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ56/50 głowice golące

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.