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Izbeigta ražošana

Shaver series 3000Elektriskais skuveklis

HQ6640/16

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
tuva skūšana
HQ6640 ir izstrādāts, lai nodrošinātu tuvu un ērtu skūšanos par pieņemamu cenu. Reflex Action sistēma ir apvienota ar Super Lift & Cut tehnoloģijām, kas nozīmē, ka skūšanās ir tuva un ērta.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

tuva skūšana

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Reflex Action sistēma

Reflex Action sistēma

Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam elastīgākai, gludākai skūšanai.

Atsevišķi peldošas galviņas

Atsevišķi peldošas galviņas

Pietuviniet Philips skuvekļa asos asmeņus tuvāk savai ādai, lai iegūtu maksimāli tuvu skuvumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

świetnie goli

Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható

Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 