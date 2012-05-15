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Izbeigta ražošana
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam elastīgākai, gludākai skūšanai.
Pietuviniet Philips skuvekļa asos asmeņus tuvāk savai ādai, lai iegūtu maksimāli tuvu skuvumu.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mwm84
15/05/2012
Polska
świetnie goli
Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Laca1
18/10/2019
Magyarország
Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható
Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.