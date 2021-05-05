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Izbeigta ražošana
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam elastīgākai, gludākai skūšanai.
Pietuviniet Philips skuvekļa asos asmeņus tuvāk savai ādai, lai iegūtu maksimāli tuvu skuvumu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
wangelis40
05/05/2021
Česká republika
Super holící strojek za pár korun
Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.
Plusi
Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic
Mīnusi
nevšiml jsem protože je dokonalý
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.