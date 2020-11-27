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Izbeigta ražošana
HQ6695/16
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam elastīgākai, gludākai skūšanai.
Pietuviniet Philips skuvekļa asos asmeņus tuvāk savai ādai, lai iegūtu maksimāli tuvu skuvumu.
4.0
no 5
5
Atsauksmes
j@Jacek
27/11/2020
Polska
15 lat pracy
TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie
Plusi
cicha, skuteczna, wytrzymała
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
alupiteguS
25/06/2020
România
Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor
Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Canvas
12/09/2019
Česká republika
Verificēts pircējs
Vynikající holicí strojek
Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.
Plusi
jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.