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  • tuva skūšana

Izbeigta ražošana

Shaver series 3000Elektriskais skuveklis

HQ6695/16

4
| (5) Atsauksmes
tuva skūšana
HQ6695 ir izstrādāts, lai piedāvātu tuvu un ērtu skūšanos par pieņemamu cenu. Reflex Action sistēma ir apvienota ar Super Lift & Cut tehnoloģiju, nodrošinot tuvu un ērtu skūšanos.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

tuva skūšana

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Reflex Action sistēma

Reflex Action sistēma

Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam elastīgākai, gludākai skūšanai.

Atsevišķi peldošas galviņas

Atsevišķi peldošas galviņas

Pietuviniet Philips skuvekļa asos asmeņus tuvāk savai ādai, lai iegūtu maksimāli tuvu skuvumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

5

Atsauksmes

4
1

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Plusi

cicha, skuteczna, wytrzymała

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Plusi

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 