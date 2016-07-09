ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Tuvu un viegli
  • Tuvu un viegli
  • Tuvu un viegli
  • Tuvu un viegli
  • Tuvu un viegli
  • Tuvu un viegli
  • Tuvu un viegli
  • Tuvu un viegli
  • Tuvu un viegli
  • Tuvu un viegli

Izbeigta ražošana

6000 seriesElektriskais skuveklis

HQ6920/16

4.8
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Tuvu un viegli
Gluds skuvums un ērta skūšanās par pieņemamu cenu. Reflex Action sistēma ir apvienota ar Super Lift & Cut tehnoloģiju, nodrošinot gludu skuvumu un ērtu skūšanos.
Skatīt visas priekšrocības

Tuvu un viegli

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Divkāršā asmeņu sistēma paceļ matiņus, lai ērti tos nogrieztu zem ādas līmeņa.

Maināmas galviņas

Maksimālam sniegumam nomainiet Philips skuvekļa skūšanas galviņas pret HQ55 ik pēc diviem gadiem.

Reflex Action sistēma

Reflex Action sistēma

Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Genialne rozwiązanie dla mojego męża

dokładnie usuwa zarost,łatwa w użyciu,bateria długo wytrzymuje,estetycznie wygląda.dobra do użycia w domu jak i w podróży

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

skvělý holící strojek za dobrou cenu

Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.

Plusi

výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení

Mīnusi

asi nic, opět bych kupoval něco podobného

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.