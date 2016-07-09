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Izbeigta ražošana
Divkāršā asmeņu sistēma paceļ matiņus, lai ērti tos nogrieztu zem ādas līmeņa.
Maksimālam sniegumam nomainiet Philips skuvekļa skūšanas galviņas pret HQ55 ik pēc diviem gadiem.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.
4.8
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Marek2016
09/07/2016
Polska
Bardzo dobra golarka
Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
kukusia81
15/05/2012
Polska
Genialne rozwiązanie dla mojego męża
dokładnie usuwa zarost,łatwa w użyciu,bateria długo wytrzymuje,estetycznie wygląda.dobra do użycia w domu jak i w podróży
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Manet.z
17/04/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
skvělý holící strojek za dobrou cenu
Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.
Plusi
výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení
Mīnusi
asi nic, opět bych kupoval něco podobného
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení