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  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla

Izbeigta ražošana

Shaver series 3000Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

HQ6940/33

4.2
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Gluds skuvums, pat uz kakla
Gluds skuvums un ērta skūšanās ar šo Philips elektrisko skuvekli HQ6940 par pieņemamu cenu. Reflex Action sistēma ir apvienota ar Super Lift & Cut tehnoloģiju, nodrošinot gludu skuvumu un ērtu skūšanos.
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CloseCut asmeņi

Gluds skuvums, pat uz kakla

  • CloseCut galviņas, Flex & Float

  • Lietot tikai, pieslēdzot elektrību

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Šī elektriskā skuvekļa dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa.

Maināmas galviņas

Maksimālam sniegumam nomainiet Philips skuvekļa skūšanas galviņas pret HQ55 ik pēc diviem gadiem.

Reflex Action sistēma

Reflex Action sistēma

Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił moje oczekiwania

Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo funkcjonalny

Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

dobry produkt

przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 