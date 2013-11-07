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Izbeigta ražošana
CloseCut galviņas, Flex & Float
Lietot tikai, pieslēdzot elektrību
Šī elektriskā skuvekļa dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa.
Maksimālam sniegumam nomainiet Philips skuvekļa skūšanas galviņas pret HQ55 ik pēc diviem gadiem.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.
4.2
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
bambi44
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił moje oczekiwania
Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
bambi4
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest bardzo funkcjonalny
Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
waldigucio
22/05/2012
Polska
dobry produkt
przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.