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Izbeigta ražošana
Uzlādējams
Divkāršā asmeņu sistēma paceļ matiņus, lai ērti tos nogrieztu zem ādas līmeņa.
Maksimālam sniegumam nomainiet Philips skuvekļa skūšanas galviņas pret HQ55 ik pēc diviem gadiem.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
durart
09/07/2016
Polska
Polecam wszystkim
Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
miras321
05/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Jest bardzo uniwersalna
Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Maciek12345
09/11/2013
Polska
Poręczny i łatwy w użytkowaniu
Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver