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Izbeigta ražošana

6000 seriesElektriskais skuveklis

HQ6970/16

4.5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Tuvu un viegli
Gluds skuvums un ērta skūšanās par pieņemamu cenu. Reflex Action sistēma ir apvienota ar Super Lift & Cut tehnoloģiju, nodrošinot gludu skuvumu un ērtu skūšanos.
Skatīt visas priekšrocības

Tuvu un viegli

  • Uzlādējams

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Divkāršā asmeņu sistēma paceļ matiņus, lai ērti tos nogrieztu zem ādas līmeņa.

Maināmas galviņas

Maksimālam sniegumam nomainiet Philips skuvekļa skūšanas galviņas pret HQ55 ik pēc diviem gadiem.

Reflex Action sistēma

Reflex Action sistēma

Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Polecam wszystkim

Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

05/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Jest bardzo uniwersalna

Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Poręczny i łatwy w użytkowaniu

Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.