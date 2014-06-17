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CloseCut galviņas, Flex & Float
35+ min izm. bez vada/1 h uzlāde
Izbīdāmais trimmeris
Automātiski pielāgojas katram sejas un kakla izliekumam gludākai skūšanai
Iegūstiet perfektu izskatu, izmantojot izbīdāmo trimmeri. Ideāli piemērots ūsu kopšanai un vaigu bārdas apgriešanai.
Godalgas
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
borys360
17/06/2014
Polska
Maszynka godna zaufania
Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
jurek58
10/11/2013
Polska
produkt doskonały
to już jest 2 golarka Philipsa i poprzednia służyła mi kilkanaście lat aż rozbiłem przypadkiem obudowę
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
10/11/2021
Україна
"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!
Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.
Plusi
За
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління