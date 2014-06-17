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  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla
  • Gluds skuvums, pat uz kakla

Izbeigta ražošana

Shaver series 3000Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

HQ6990/16

5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Gluds skuvums, pat uz kakla
Gluds skuvums un ērta skūšanās par izdevīgu cenu. Sistēma Flex & Float darbojas kopā ar asmeņiem Lift & Cut, nodrošinot gludu skuvumu un ērtu skūšanos.
Skatīt visas priekšrocības

Asmeņi Lift&Cut

Gluds skuvums, pat uz kakla

  • CloseCut galviņas, Flex & Float

  • 35+ min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Izbīdāmais trimmeris

Flex & Float pielāgojas sejas un kakla izliekumam

Flex & Float pielāgojas sejas un kakla izliekumam

Automātiski pielāgojas katram sejas un kakla izliekumam gludākai skūšanai

Var izmantot vada un bezvada režīmā

Var izmantot vada un bezvada režīmā

Ideāli piemērots vaigu bārdas un ūsu apgriešanai

Ideāli piemērots vaigu bārdas un ūsu apgriešanai

Iegūstiet perfektu izskatu, izmantojot izbīdāmo trimmeri. Ideāli piemērots ūsu kopšanai un vaigu bārdas apgriešanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-612375

Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/06/2014

Polska

Polska

Maszynka godna zaufania

Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2013

Polska

Polska

produkt doskonały

to już jest 2 golarka Philipsa i poprzednia służyła mi kilkanaście lat aż rozbiłem przypadkiem obudowę

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2021

Україна

Україна

"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!

Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.