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Izbeigta ražošana

Speed-XLElektriskais skuveklis

HQ8100

Ātrākai un gludākai skūšanai
Uzlabotā Speed-XL skūšanas galviņa nodrošina par 50% lielāku skūšanas virsmu* ātrākai un gludākai skūšanai. * Salīdzinot ar standarta rotējošām skūšanas galviņām.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

50% lielāka skūšanās virsma

Ātrākai un gludākai skūšanai

Speed-XL skuvekļa galviņas ātram un gludam skuvumam

Speed-XL skuvekļa galviņas ātram un gludam skuvumam

Trīs skūšanas celiņi sniedz par 50% lielāku skūšanas virsmu, ātrai un gludai skūšanai. *Salīdzinot ar standarta rotējošām skuvekļa galviņām.

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Šī elektriskā skuvekļa dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 