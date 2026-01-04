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HQ8100
Trīs skūšanas celiņi sniedz par 50% lielāku skūšanas virsmu, ātrai un gludai skūšanai. *Salīdzinot ar standarta rotējošām skuvekļa galviņām.
Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.
Šī elektriskā skuvekļa dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa.
Atsauksmes
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.