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Izbeigta ražošana

8200 seriesElektriskais skuveklis

HQ8240

Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
Speed-XL trīs celiņu skūšanas galviņas noskuj par 50% vairāk skujamās virsmas ātrai un gludai skūšanai
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Ātrs. Tuvs. Efektīvs.

  • Uzlādējams

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.

FastRinse ar iekšēju antibakteriālu pārklājumu

FastRinse ar iekšēju antibakteriālu pārklājumu

Iekšējs antibakteriāls pārklājums skuveklī nodrošina, ka skuveklis tiek izskalots tīrs dažās sekundēs.

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 