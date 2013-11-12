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Izbeigta ražošana
Uzlādējams
Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.
Iekšējs antibakteriāls pārklājums skuveklī nodrošina, ka skuveklis tiek izskalots tīrs dažās sekundēs.
Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.
4.4
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
mareksz
12/11/2013
Polska
Doskonały w każdym calu.
Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
radres
09/11/2013
Polska
Dobry produkt
Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Tomasz22
07/11/2013
Polska
super
Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.