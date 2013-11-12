ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
  • Ātrs. Tuvs. Efektīvs.

Izbeigta ražošana

Shaver series 3000Elektriskais skuveklis

HQ8250/17

4.4
| (11) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
Speed-XL trīs celiņu skūšanas galviņas noskuj par 50% vairāk skujamās virsmas ātrai un gludai skūšanai
Skatīt visas priekšrocības
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Ātrs. Tuvs. Efektīvs.

  • Uzlādējams

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.

FastRinse ar iekšēju antibakteriālu pārklājumu

FastRinse ar iekšēju antibakteriālu pārklājumu

Iekšējs antibakteriāls pārklājums skuveklī nodrošina, ka skuveklis tiek izskalots tīrs dažās sekundēs.

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.4

no 5

11

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

3
2

12/11/2013

Polska

Polska

Doskonały w każdym calu.

Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

super

Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 