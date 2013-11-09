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Ar akumulatora uzlādes indikatoru
Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.
Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.
Šī elektriskā skuvekļa dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Artur153
09/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt .
Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8200 series HQ8260 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8200 series HQ8260 Electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.