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Izbeigta ražošana

8200 seriesElektriskais skuveklis

HQ8260

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
Šī Philips elektriskā skuvekļa skūšanas galviņas Speed-XL ar trim celiņiem nodrošina piekļuvi par 50% lielākam skūšanas laukumam ātram un gludam skuvumam
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Ātrs. Tuvs. Efektīvs.

  • Ar akumulatora uzlādes indikatoru

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Šī elektriskā skuvekļa dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

09/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt .

Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8200 series HQ8260 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8200 series HQ8260 Electric shaver

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 