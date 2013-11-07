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Izbeigta ražošana

Shaver series 3000Elektriskais skuveklis

HQ8270/17

4.5
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ātrs. Tuvs. Efektīvs.
Šī Philips elektriskā skuvekļa skūšanas galviņas Speed-XL ar trim celiņiem nodrošina piekļuvi par 50% lielākam skūšanas laukumam ātram un gludam skuvumam
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Ātrs. Tuvs. Efektīvs.

  • Ar akumulatora uzlādes indikatoru

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.

FastRinse ar iekšēju antibakteriālu pārklājumu

FastRinse ar iekšēju antibakteriālu pārklājumu

Iekšējs antibakteriāls pārklājums skuveklī nodrošina, ka skuveklis tiek izskalots tīrs dažās sekundēs.

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.5

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.

Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 