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Izbeigta ražošana
Ar akumulatora uzlādes indikatoru
Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.
Iekšējs antibakteriāls pārklājums skuveklī nodrošina, ka skuveklis tiek izskalots tīrs dažās sekundēs.
Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.
4.5
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Andrzejcol
15/05/2012
Polska
Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.
Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Razak
06/12/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.