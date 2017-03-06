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Izbeigta ražošana

skuvekļa galviņas

HQ8/50

4.4
| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Saglabājiet gludu skuvumu
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100 % veiktspēju.
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Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Saglabājiet gludu skuvumu

  • Ražošana pārtraukta

  • Iegādājieties SH50

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Ērtas skuvekļa galviņas

Ērtas skuvekļa galviņas

Šo Philips skūšanas galviņu ādai nekaitīgais profils nodrošina gludu saskari ar ādu ērtai skūšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Zadowolony jestem z produktu

Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/40 głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/40 głowice golące

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/50 körkések

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/50 körkések

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

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