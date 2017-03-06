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Iegādājieties SH50
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.
Šo Philips skūšanas galviņu ādai nekaitīgais profils nodrošina gludu saskari ar ādu ērtai skūšanai.
4.4
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/40 głowice golące
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/40 głowice golące
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/50 körkések
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Ládys
01/01/2016
Česká republika
Verificēts pircējs
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ8/50 Holící hlava Dual Precision