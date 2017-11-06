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  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
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  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1

Izbeigta ražošana

SmartTouch-XLElektriskais skuveklis

HQ9160

4.8
| (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
Vīriešiem, kuri vēlas tikai pašu labāko, SmartTouch-XL apvieno uzlabotas Speed-XL skuvekļa galviņas un unikālo SmartTouch kontūras sekošanas sistēmu, kas nodrošina gludāku skuvumu ar mazāku kairinājumu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Ideāli piekļaujas pat grūti aizsniedzamām vietām

Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.

Speed-XL skuvekļa galviņas ātram un gludam skuvumam

Speed-XL skuvekļa galviņas ātram un gludam skuvumam

Trīs skūšanas celiņi sniedz par 50% lielāku skūšanas virsmu, ātrai un gludai skūšanai. *Salīdzinot ar standarta rotējošām skuvekļa galviņām.

Personīgā komforta kontroles tehnoloģija nodrošina piemērošanos jūsu ādas tipam

Personīgā komforta kontroles tehnoloģija nodrošina piemērošanos jūsu ādas tipam

Personīgā komforta kontroles tehnoloģija piemēro skuvekli jūsu ādas tipam. Izvēlieties iestatījumu „Normal” ātram, ērtam un gludam skuvumam. Izvēlieties iestatījumu „Sensitive” ērtam, tuvam skuvumam, nodrošinot maksimālu komfortu ādai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

3
2
1

06/11/2017

Polska

Polska

Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka

To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

20/10/2017

Polska

Polska

Doskonała golarka

Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

15/03/2018

Česká republika

Česká republika

Exceletní

Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 