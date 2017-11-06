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Izbeigta ražošana
Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.
Trīs skūšanas celiņi sniedz par 50% lielāku skūšanas virsmu, ātrai un gludai skūšanai. *Salīdzinot ar standarta rotējošām skuvekļa galviņām.
Personīgā komforta kontroles tehnoloģija piemēro skuvekli jūsu ādas tipam. Izvēlieties iestatījumu „Normal” ātram, ērtam un gludam skuvumam. Izvēlieties iestatījumu „Sensitive” ērtam, tuvam skuvumam, nodrošinot maksimālu komfortu ādai.
4.8
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
AdamMat
06/11/2017
Polska
Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka
To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Adammat1
20/10/2017
Polska
Doskonała golarka
Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
ZOZO
15/03/2018
Česká republika
Exceletní
Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.