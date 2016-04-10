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  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1

Izbeigta ražošana

SmartTouch-XLElektriskais skuveklis

HQ9190

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
Vīriešiem, kuri vēlas tikai pašu labāko, SmartTouch-XL apvieno uzlabotas Speed-XL skuvekļa galviņas un unikālo SmartTouch kontūras sekošanas sistēmu, kas nodrošina izcili gludu skuvumu pat grūti aizsniedzamās vietās.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Ideāli piekļaujas pat grūti aizsniedzamām vietām

Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

SmartTouch sejas kontūru pielāgošanas sistēma: ātrai un efektīvai skūšanai

Nepārtraukti notur 3 skuvekļa galviņas ciešā kontaktā ar Jūsu ādu, nodrošinot ātru un efektīvu skūšanu.

Speed-XL skuvekļa galviņas ātram un gludam skuvumam

Speed-XL skuvekļa galviņas ātram un gludam skuvumam

Trīs skūšanas celiņi sniedz par 50% lielāku skūšanas virsmu, ātrai un gludai skūšanai. *Salīdzinot ar standarta rotējošām skuvekļa galviņām.

Personīgā komforta kontroles tehnoloģija nodrošina piemērošanos jūsu ādas tipam

Personīgā komforta kontroles tehnoloģija nodrošina piemērošanos jūsu ādas tipam

Personīgā komforta kontroles tehnoloģija piemēro skuvekli jūsu ādas tipam. Izvēlieties iestatījumu „Normal” ātram, ērtam un gludam skuvumam. Izvēlieties iestatījumu „Sensitive” ērtam, tuvam skuvumam, nodrošinot maksimālu komfortu ādai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/04/2016

Polska

Polska

Najlepsza golarka jaką zrobił Philips

Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

15/07/2015

Polska

Polska

jest doskonały

Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 