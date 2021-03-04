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TripleTrack galviņas
Piemērotas PowerTouch (PT9xx)
Piemērotas AquaTouch (AT9xx)
Piemērotas HQ81xx, HQ82xx
HQ9 maināmās galviņas ir saderīga ar PowerTouch (PT9xx) un AquaTouch (AT9xx) skuvekļiem.
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Plusi
Precyzja
Mīnusi
Nie ma. To jest ideał.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące
klucznik
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące
krirys78
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące