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Izbeigta ražošana

PowerTouchskuvekļa galviņas

HQ9/50

5
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Saglabājiet gludu skuvumu
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100 % sniegumu.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

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  • TripleTrack galviņas

  • Piemērotas PowerTouch (PT9xx)

  • Piemērotas AquaTouch (AT9xx)

  • Piemērotas HQ81xx, HQ82xx

Maināmas galviņas PowerTouch skuvekļiem

Maināmas galviņas PowerTouch skuvekļiem

HQ9 maināmās galviņas ir saderīga ar PowerTouch (PT9xx) un AquaTouch (AT9xx) skuvekļiem.

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Reflex Action sistēma

Reflex Action sistēma

Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Plusi

Precyzja

Mīnusi

Nie ma. To jest ideał.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerTouch HQ9/50 głowice golące

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