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4.4
no 5
39
Atsauksmes
84%
ieteica šo produktu
MaZAaKTM
28/06/2016
Latvija
Verificēts pircējs
Pilda savas funkcijas
Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis
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burbuls65
21/08/2018
Lietuva
Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w
Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.
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faris28
28/06/2017
Polska
Verificēts pircējs
Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit
Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
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