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rokas blenderis

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rokas blenderis

HR1357

rokas blenderis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips

  • PDF fails, 1.1 MB
  • 11 March 2024

Philips rokas blenderim ir 300 vatu jauda un divējādas darbības asmens, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus zupām, biezenim un kokteiļiem. Tieši tā, kā jūs vēlaties.

  • PDF fails
  • 31 March 2024

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