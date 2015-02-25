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Izbaudi mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
Philips rokas blenderim ir 600 vatu jauda ar divējādas darbības asmeni, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lielisku rezultātu. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
600 W
Plastmasas rokturis
Smalcinātājs un piederumi
Ātrai ēdiena sablendēšanai.
Philips rokas blenderim ir īpaši jaudīgas turbo funkcijas poga viscietāko sastāvdaļu apstrādei.
Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
dawidsab
25/02/2015
Polska
"HR1364" - opinia.
Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
paulinamarlena
25/02/2015
Polska
"HR1364" - opinia.
Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
SylwiaWP
20/12/2013
Polska
Godny polecenia
Łatwy w użyciu. Spora moc. Różne funkcje. Bardzo dobrze mieli w pojemniku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny