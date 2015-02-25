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  • Izbaudi mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudi mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudi mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudi mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1364/00

5

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Izbaudi mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Philips rokas blenderim ir 600 vatu jauda ar divējādas darbības asmeni, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lielisku rezultātu. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

Skatīt visas priekšrocības

Blenderis ar divējādas darbības asmeni

Izbaudi mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

  • 600 W

  • Plastmasas rokturis

  • Smalcinātājs un piederumi

Jaudīgs 600 vatu motors

Jaudīgs 600 vatu motors

Ātrai ēdiena sablendēšanai.

Cietākajām sastāvdaļām.

Cietākajām sastāvdaļām.

Philips rokas blenderim ir īpaši jaudīgas turbo funkcijas poga viscietāko sastāvdaļu apstrādei.

Divējādas darbības asmens

Divējādas darbības asmens

Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

25/02/2015

Polska

Polska

"HR1364" - opinia.

Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

25/02/2015

Polska

Polska

"HR1364" - opinia.

Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

20/12/2013

Polska

Polska

Godny polecenia

Łatwy w użyciu. Spora moc. Różne funkcje. Bardzo dobrze mieli w pojemniku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

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