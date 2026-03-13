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Rokas blenderis

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Rokas blenderis

HR1367/00

Rokas blenderis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Hand blender HR1367/00

  • PDF fails, 1.4 MB
  • 13 March 2026

Philips rokas blenderim ir 600 vatu jauda un divējādas darbības asmens, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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