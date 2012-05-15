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  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
  • Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē

Izbeigta ražošana

Aluminium CollectionRokas blenderis

HR1378/00

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē

Philips Aluminium kolekcijas bezvadu rokas blenderis – ērtība visplašākajā nozīmē. Šim rokas blenderim ir vismodernākā bezvadu tehnoloģija un ērts dizains, kas sniedz jums maksimālu kustību brīvību un vieglu izmantošanu.

Skatīt visas priekšrocības

Bezvadu tehnoloģija ar jaudu ledus smalcināšanai

Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē

  • Bez vada

  • metāla rokturis

  • 3 piederumi

Jaudīgas 7,2 V litija jonu baterijas, darbības laiks līdz 20 min

Divējādas darbības asmens

Divējādas darbības asmens

Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.

Gatava izmantošanai uzlādes pamatne

Gatava izmantošanai uzlādes pamatne

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.

Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

20/05/2012

Polska

Polska

Bardzo wygodny

Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.