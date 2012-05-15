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Visjaudīgākais bezvadu rokas blenderis pasaulē
Philips Aluminium kolekcijas bezvadu rokas blenderis – ērtība visplašākajā nozīmē. Šim rokas blenderim ir vismodernākā bezvadu tehnoloģija un ērts dizains, kas sniedz jums maksimālu kustību brīvību un vieglu izmantošanu.
Bez vada
metāla rokturis
3 piederumi
Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
jula42
15/05/2012
Polska
Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.
Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Mike
20/05/2012
Polska
Bardzo wygodny
Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1378 blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR1378 blender ręczny