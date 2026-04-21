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200 W
6 diski
Tieši bļodā, katlā un wok pannā
XL salmiņu griešanas disks
5 disku ieliktņi sniedz iespēju šķēlēt, rīvēt un gatavot salmiņus neierobežotām iespējām. Vienkārši izvēlieties diska ieliktni un piestipriniet to disku turētājam.
Izmantojot Philips salātu smalcinātāja atsevišķo XL salmiņu griešanas disku, varat sagriezt frī kartupeļus, kā apstrādāt citus produktus, piemēram, burkānus, ķirbi, kolrābi, kabačus u.c. Rezultāts ir ideāli piemērots jūsu iecienīto sautēto dārzeņu pagatavošanai.
Philips salātu smalcinātāja tiešās pasniegšanas funkcija sniedz iespēju sagriezt produktus tieši izvēlētajā salātu bļodā, gatavošanas katlā vai wok pannā. Augstais snīpis ļauj izmantot vēl augstākus traukus lieliem daudzumiem. Tas nozīmē, ka pēc ēdiena pagatavošanas būs jāveic mazāka uzkopšana.
4.5
no 5
41
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Verificēts pircējs
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Plusi
Silný motor a pevný materiál
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Petrova2345
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Незаменим помощник в кухнята
Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.
Plusi
Лесен за употреба
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Свтозар
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.
Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.
Plusi
компактен
Mīnusi
не го ползвам често
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker