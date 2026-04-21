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  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
  • Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni

Viva CollectionSalātu smalcinātājs

HR1388/80

4.5
| (41) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni
Philips salātu smalcinātājs var sagriezt un sarīvēt (kā arī sagriezt salmiņu formā) dārzeņus, sieru, salami un daudzus citus produktus tieši jūsu salātu traukā, katlā un wok pannā. Izmantojot XL salmiņu griešanas disku, tagad varat arī sagriezt kartupeļus frī pagatavošanai. Salātu un citi ēdienu pagatavošana tikai dažās sekundēs.
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Savietojamie produkti
Viva Collection

Viva Collection
Disku turētājs

CP9696/01

Perfekti jebkādas formas un lieluma rezultāti dažās sekundēs

Svaigi mājās gatavoti salāti un citi ēdieni

  • 200 W

  • 6 diski

  • Tieši bļodā, katlā un wok pannā

  • XL salmiņu griešanas disks

5 diski dažādiem rezultātiem jebkurā formā un lielumā

5 diski dažādiem rezultātiem jebkurā formā un lielumā

5 disku ieliktņi sniedz iespēju šķēlēt, rīvēt un gatavot salmiņus neierobežotām iespējām. Vienkārši izvēlieties diska ieliktni un piestipriniet to disku turētājam.

Pilnībā metālisks XL salmiņu griešanas disks frī kartupeļu sagriešanai

Pilnībā metālisks XL salmiņu griešanas disks frī kartupeļu sagriešanai

Izmantojot Philips salātu smalcinātāja atsevišķo XL salmiņu griešanas disku, varat sagriezt frī kartupeļus, kā apstrādāt citus produktus, piemēram, burkānus, ķirbi, kolrābi, kabačus u.c. Rezultāts ir ideāli piemērots jūsu iecienīto sautēto dārzeņu pagatavošanai.

Tieši bļodā, katlā un wok pannā

Tieši bļodā, katlā un wok pannā

Philips salātu smalcinātāja tiešās pasniegšanas funkcija sniedz iespēju sagriezt produktus tieši izvēlētajā salātu bļodā, gatavošanas katlā vai wok pannā. Augstais snīpis ļauj izmantot vēl augstākus traukus lieliem daudzumiem. Tas nozīmē, ka pēc ēdiena pagatavošanas būs jāveic mazāka uzkopšana.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.5

no 5

41

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Plusi

Silný motor a pevný materiál

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Незаменим помощник в кухнята

Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.

Plusi

Лесен за употреба

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.

Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.

Plusi

компактен

Mīnusi

не го ползвам често

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.