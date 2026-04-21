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  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
  • Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās

Izbeigta ražošana

Daily CollectionSmalcinātājs

HR1393/00

4.5
| (41) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās
Jūsu palīgs virtuvē. Tas var sasmalcināt visus nepieciešamos produktus – dārzeņus, garšaugus, riekstus u.c. tikai dažās sekundēs. Pateicoties tā darbības principam ar nospiešanu uz leju un kompaktajam izmēram, smalcināšana nekad nav bijusi tik vienkārša.
Skatīt visas priekšrocības

Perfekti sasmalcināti sīpoli, augi, rieksti un citi produkti

Viegla svaigu ēdienu pagatavošana mājās

  • 450 W

  • 0,7 l

  • Plastmasas bļoda

  • 2 asmeņi

0,7 l plastmasas mērglāze

0,7 l plastmasas mērglāze

Liela 0,7 l bļoda ar 0,5 l izmantojamo tilpumu

Vienkārša nospiešanas funkcija

Vienkārša nospiešanas funkcija

Viegla lietošana, vienkārši nospiežot uz leju.

Jaudīgs 450 W motors

Jaudīgs 450 W motors

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961301

Atsauksmes

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4.5

no 5

41

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Plusi

Silný motor a pevný materiál

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Незаменим помощник в кухнята

Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.

Plusi

Лесен за употреба

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.

Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.

Plusi

компактен

Mīnusi

не го ползвам често

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.