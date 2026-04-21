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Izbeigta ražošana
450 W
0,7 l
Plastmasas bļoda
2 asmeņi
Liela 0,7 l bļoda ar 0,5 l izmantojamo tilpumu
Viegla lietošana, vienkārši nospiežot uz leju.
Godalgas
4.5
no 5
41
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Verificēts pircējs
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Plusi
Silný motor a pevný materiál
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Petrova2345
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Незаменим помощник в кухнята
Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.
Plusi
Лесен за употреба
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Свтозар
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.
Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.
Plusi
компактен
Mīnusi
не го ползвам често
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1388/80 SaladMaker