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Viegli pagatavot mājas delikateses
Philips mikseris palīdz jums pagatavot garšīgas mājas kūkas, pīrāgus un maizi visai ģimenei. Tā jaudīgais 350 vatu motors, 3 ātrumi un dažādi jaucēji un mīklas āķi, atvieglos darbu ar visstingrāko mīklu.
350 W
3 ātrumi un turbo funkcija
Balti/oranži
Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.
Jaudīgs 400 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.
Nerūsējošā tērauda jaucēji un mīklas āķi, kas piemēroti visām receptēm, lai perfekti putotu/sajauktu sastāvdaļas un sagatavotu mīklu.
4.1
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Хомка
19/11/2020
Україна
Він чудовий.
Спробувала їхній міксер мені дуже сподобалася кнопка ТУРБО. Я ним задоволена гарно збиває навіть вершки.
Plusi
Філіпс
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-19
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână