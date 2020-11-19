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  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses

Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas mikseris

HR1560/55

4.1

| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Viegli pagatavot mājas delikateses

Philips mikseris palīdz jums pagatavot garšīgas mājas kūkas, pīrāgus un maizi visai ģimenei. Tā jaudīgais 350 vatu motors, 3 ātrumi un dažādi jaucēji un mīklas āķi, atvieglos darbu ar visstingrāko mīklu.

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Jaudīgs 350 vatu motors

Viegli pagatavot mājas delikateses

  • 350 W

  • 3 ātrumi un turbo funkcija

  • Balti/oranži

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.

Jaucēji un mīklas āķi ir iekļauti komplektā

Jaucēji un mīklas āķi ir iekļauti komplektā

Nerūsējošā tērauda jaucēji un mīklas āķi, kas piemēroti visām receptēm, lai perfekti putotu/sajauktu sastāvdaļas un sagatavotu mīklu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.1

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Він чудовий.

Спробувала їхній міксер мені дуже сподобалася кнопка ТУРБО. Я ним задоволена гарно збиває навіть вершки.

Plusi

Філіпс

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-19

07/05/2019

România

România

Un mixer ff bun

Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

13/07/2018

România

România

Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.