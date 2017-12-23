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  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses

Izbeigta ražošana

Mikseri

HR1561/55

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Viegli pagatavot mājas delikateses

Philips mikseris palīdz jums pagatavot garšīgas mājas delikateses. Tā jaudīgais 400 vatu motors, 3 ātrumi un dažādi jaucēji un mīklas āķi, atvieglos darbu ar visstingrāko mīklu. Mikseri var vienkārši saglabāt tam paredzētajā glabāšanas kastē.

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Jaudīgs 400 vatu motors

Viegli pagatavot mājas delikateses

  • 400 W

  • Nerūsējošā tērauda putotāji

  • Mīklas āķi, ar uzglabāšanas kārbu

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.

Jaudīgs 400 vatu motors

Jaudīgs 400 vatu motors

Putošanas slot. un mīklas āķi

Putošanas slot. un mīklas āķi

Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

23/12/2017

România

România

Excelent

Foarte util, practic si ergonomic.Excelent! Am ales acest produs pentru ca am avut anterior un alt mixer , primit cadou, pe care l-am folosit aproape 10 ani model si sunt super multumita de el! Il recomand cu mare drag!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/55 Mixere de mână

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/55 Mixere de mână

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.