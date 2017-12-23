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Izbeigta ražošana
Viegli pagatavot mājas delikateses
Philips mikseris palīdz jums pagatavot garšīgas mājas delikateses. Tā jaudīgais 400 vatu motors, 3 ātrumi un dažādi jaucēji un mīklas āķi, atvieglos darbu ar visstingrāko mīklu. Mikseri var vienkārši saglabāt tam paredzētajā glabāšanas kastē.
400 W
Nerūsējošā tērauda putotāji
Mīklas āķi, ar uzglabāšanas kārbu
Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.
Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Nana
23/12/2017
România
Excelent
Foarte util, practic si ergonomic.Excelent! Am ales acest produs pentru ca am avut anterior un alt mixer , primit cadou, pe care l-am folosit aproape 10 ani model si sunt super multumita de el! Il recomand cu mare drag!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/55 Mixere de mână
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1561/55 Mixere de mână