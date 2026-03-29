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HR1564/03

Mikseris

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Philips mikseris ar statīvu un trauku palīdz gatavot garšīgas, mājās gatavotas kūkas, pīrāgus un maizi. Tā jaudīgais 300 vatu motors, 5 ātrumi, joslu jaucēji un lielais trauks padarīs jaukšanu aizraujošu un vienkāršu.

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  • 29 March 2026

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