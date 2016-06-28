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  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1602/00

4.5

| (54) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

Philips Daily kolekcijas rokas blenderī apvienota 550 vatu jauda un unikālas konstrukcijas blendera rokturis un smalcinātāja piederums. Nodrošina lieliskus rezultātus zupām un sasmalcinātiem garšaugiem. Veselīgu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

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Perfekti sablendētām zupām un sasmalcinātiem garšaugiem

Viegla veselīga ēdiena pagatavošana mājās

  • 550 W, plastmasas rokturis

  • ProMix

  • 0,5 l kauss, smalcinātājs

  • 1 ātrums

Optimāla plūsma un blendēšanas veiktspēja

Optimāla plūsma un blendēšanas veiktspēja

Izstrādāts kopā ar prestižo Štutgartes universitāti, Philips ProMix ir unikāla, mūsdienīga tehnoloģija, kas izmanto īpašu trīsstūrveida formu, lai nodrošinātu optimālu produktu plūsmu un maksimālu veiktspēju ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai.

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

2 pogu atbloķēšanas sistēma, lai viegli noņemtu blendera rokturi

Ar Philips rokas blendera 2 pogu atbloķēšanas sistēmu ir viegli noņemt blendera rokturi vienkāršai tīrīšanai.

Viens slēdzis

Viens slēdzis

Viens slēdzis vieglai lietošanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • VRS_AWARD-961301 attēls

Atsauksmes

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4.5

no 5

54

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

28/06/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Pilda savas funkcijas

Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

21/08/2018

Lietuva

Lietuva

Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w

Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

28/06/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā