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Daily Collection Rokas blenderis
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HR1604/00
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Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1604/00 - English (US)
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Vai cietas sastāvdaļas var radīt bojājumus Philips rokas blenderim?
Vai ar Philips rokas blenderi var smalcināt ledus gabaliņus?
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Mans Philips rokas blenderis neblenderē, kā paredzēts
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